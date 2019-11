Besenyi Zoli: A tudtom nélkül neveztek be a Séfek Séfébe

Extra

Kiss Nóra ,

Besenyi Zolit a tudta nélkül nevezte be felesége a TV2 Séfek Séfe második évadába. A pár öt éve él boldog házasságban, és nemrég készült el közös otthonuk, ahová szeretnék, ha hamarosan egy kisbaba is érkezne.

Elérkezett a TV2 Séfek Séfe műsorának döntő hete, pénteken kiderül, ki nyeri a versenyt. A fődíjért küzd Besenyi Zoli is, akit hatalmas meglepetésként érte, amikor behívták a TV2 Séfek Séfe első válogatójába, ő ugyanis nem jelentkezett a műsorba. – Először azt hittem, valaki csak szórakozik velem. Aztán ahogy mondták a részleteket, nagyon megörültem, hogy részt vehetek a műsorban. Rögtön fel is hívtam a feleségemet, hogy elújságoljam neki: valaki a tudtom nélkül benevezett. Ő pedig elárulta magát – mondta a Lokálnak Zoli, aki bár 19 éve a konyhában dolgozik, magától talán sosem mert volna belevágni egy ilyen műsorba. Utólag nagyon hálás ezért a feleségének, akivel már öt éve élnek boldog házasságban.

– Mindent elsöprő nagy szerelem a miénk. Ő volt az első nő, akinél eszembe jutott a házasság. Mindig is egy ilyen társra vágytam. A főzésben is nagyon támogat, biztat, és őszintén véleményezi az ételeimet – folytatta Zoli.

A házasok nemrég költöztek be családi házukba, ahová szeretnék, ha hamarosan egy kisbaba is érkezne. – Szeretnénk közös babát, és így, hogy elkészült az otthonunk, ennek már semmi akadálya. Reméljük, hamarosan meg is érkezik hozzánk. Ha esetleg sikerülne megnyernem a Séfek Séfét, a 10 millió forintos fődíjat is félretenném a gyermekemnek.

