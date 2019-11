Bodrogi Gyula: Sokan ma is Süsünek hívnak

Extra

Kiss Nóra ,

Bodrogi Gyula napjai igen mozgalmasan telnek, ma este például a Budapesti Operettszínházban lép színpadra. Szerepei mellett már az új Süsüre is készül, mivel a híres egyfejű hangját most is ő fogja kölcsönözni.

Bodrogi Gyula hatvan év után is ugyanolyan lelkesedéssel lép színpadra. – Ugyanolyan izgatottan készülök fel egy prózai, drámaibb vagy éppen egy zenés, táncos darabra. Most az utóbbiban játszom, ugyanis a Budapesti Operettszínház felkért a Bozsik Yvette rendezésében színpadra kerülő János vitéz francia királyának szerepére. A darabnak ma este lesz a bemutatója. Nagyon izgalmas feladat, a színészi játék mellett ugyanis csodálatos zenével és tánccal készülünk – kezdte Bodrogi a Lokálnak. A 85 éves színész hamarosan a képernyőre is visszatér. – Nagyon örültem, amikor Csukás István elmondta: negyven év után újabb Süsüt ír. Nem volt kérdés számomra, hogy ismét az én hangomon szólal meg. Sokan az utcán a mai napig Süsünek hívnak. Bár még nem sok mindent tudok az új részekről, Csukás hetekig elvonulva írt, és még mindig nagy munkában van.

További cikkek: