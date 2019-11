Borbély Alexandra: Nem halmoztak el filmszerepekkel

Extra

Holló Bettina ,

A Testről és lélekről sikere után az egész világ megismerte Borbély Alexandrát. 2017-ben Európa legjobb színésznőjének választották, 2018-ban pedig részt vett az Oscar-gálán. Most a Lokálnak elmesélte, hogy a nagy felhajtás szépen lassan elcsendesedett, és a tévhitekkel ellentétben ma már egyáltalán nem hever a lábai előtt a világ. Enyedi Ildikó alkotása óta most először tűnt fel magyar filmben, a Drakulics elvtárs pikantériáját pedig az adja meg, hogy szerelme, Nagy Ervin játssza a főszerepet.

Az év egyik legjobban várt magyar filmjében tért vissza a mozikba Borbély Alexandra, a Katona József Színház színművésze. A felvidéki színésznő noha imádja a munkáját, saját magát mindig félve nézni vissza a felvételeken.

– Mindig zavarba jövök, ha a filmvásznon önmagamat látom – kezdte a Lokálnak a Jászai-Mari díjas színésznő.

–Leginkább a hangomat nem szeretem visszahallgatni, a Testről és lélekről volt az egyetlen film, amelyben nem a hibáimat kerestem, ott nézőként tudtam élvezni a jeleneteimet – mondta Alexandra, aki számára a sors úgy hozta, hogy a Drakulics elvtárs mellett nemrég egy szlovák filmben is együtt szerepelt párjával, Nagy Ervinnel.

– A külföldi alkotásban egy házaspárt alakítottunk, a Drakulicsban pedig csak egy rövidebb közös jelenetünk volt, de sokat jelentenek az ilyen alkalmak. Igyekszünk nem hazavinni a munkát, de olykor bátran kritizáljuk egymást, mindig tanulunk valami újat a másiktól – árulta el a színésznő, aki laza, pihenős nyarat tudhat maga mögött, ősz óta a filmek helyett pedig inkább a színházra koncentrál.

– A nemzetközi sikerek ellenére nem halmoztak el filmszerepekkel. Volt körülöttem egy óriási felhajtás, de ez mára elcsendesedett, és rá kellett jönnöm, hogy Európa nagyon más, mint Amerika, ahol ha az ember nyer egy komoly díjat, máris a lábai előtt hever a világ. Itt ez nem így működik, de megbékéltem ezzel a helyzettel, és nem is bánom, hogy nyugi van, a tavalyi év ugyanis annyira intenzív volt, hogy lelkileg is ki kellett pihennem. Nem volt könnyű megbirkózni a hirtelen jött sikerrel, és megfelelni az ebből fakadó elvárásoknak, de sokat fejlődtem, és végre lett egy kis önbizalmam is. Bátran állok ki a színpadra, mostanában ugyanis egyre több színházi megkeresésem van. Akad persze egy-két filmes is, egy német alkotásban például prostituáltat kellene alakítanom, még nem tudom, hogy bele merjek-e vágni – mesélte Alexandra, akinek a családja a legfőbb támasza.

– Amint van egy kis szabadidőm, bepattanok a kocsiba, és már megyek is haza a családomhoz, Szlovákiába. Ha az otthonomra gondolok, elsőként mindig a nagyim jut eszembe, akitől rengeteget tanultam. Szerinte például csak a magas sarkú cipő a kényelmes, a lapos egyenesen kibírhatatlan. Ő egy igazi kis csoda, hálás vagyok, hogy az unokája lehetek – tette hozzá.

„Drukkolok a magyar filmeknek”

Borbély Alexandra már az egész világot bejárta, és úgy érzi, hogy a magyar filmekre külföldön is kíváncsiak. – Andy Vajnának köszönhetően magas színvonalú lett a hazai filmgyártás, és drukkolok, hogy ez az irány a jövőben is megmaradjon. Bármerre jártam, mindenki azt kérdezgette tőlem, hogy miért ilyen jók a magyar a filmek, ez nagy büszkeséggel töltött el – mondta Szandra.

Vért és sztárparádét ígér a Drakulics elvtárs

Az Isteni műszak című fekete komédia rendezője, Bodzsár Márk egy hetvenes években játszódó vígjátékkal, a Drakulics elvtárssal tért vissza a hazai mozikba. Főszerepben Nagy Ervint, Nagy Zsoltot, és Walters Lilit láthatjuk, de a mellékszereplők listája sem semmi, élen Borbély Alexandrával és Balsai Mónival. A Kádár-kori vámpírmozit 449 millió forinttal támogatta a Magyar Nemzeti Filmalap.