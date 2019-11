Borkai-ügy: Egyre biztosabb, hogy Gyurcsány és Czeglédy áll a szexvideóbotrány mögött

Belföld

Szépen lassan kirajzolódik a kép. Hogyan „bűvészkedett” a zsaroló szexvideóval a Gyurcsány-klán, s hogyan vezetnek a szálak egyre biztosabban a börtönviselt Czeglédyhez, Gyurcsány jobbkezéhez – számol be a Ripost.

Mint arról korábban a Lokál is beszámolt, P. József volt válogatott labdarúgó, a DK korábbi önkormányzati képviselőjelöltje zsarolhatta meg a választási kampányban szexbotrányba keveredett Borkai Zsoltot. A megzsarolt politikus azóta lemondott polgármesteri címéről, és kilépett a Fideszből. P. József és társai ellen zsarolás miatt nyomoznak.

Egyre többen állítják, hogy a felvételek kiszivárogtatása mögött a Demokratikus Koalíció, sőt személyesen Czeglédy Csaba és a „főkolompos” Gyurcsány Ferenc áll. Amúgy elsőként a Jobbik győri politikusai állították, még a kampány idején, hogy a Demokratikus Koalíció a szexvideó-botrány értelmi szerzője és kivitelezője.

A kiszivárgott információk szerint P. József nem pusztán a titokban készült felvételeket mutatta meg a győri polgármesternek, de kapcsolatba hozható azzal a férfival is, aki a prostituáltakat kiközvetítette. Az már bizonyos, maga az érintett is beismerte, hogy P. József kopogtatott be hosszú hónapokkal ezelőtt a polgármesterhez. Az a P. József, aki 2014-ben a DK, tehát a Gyurcsány-párt színeiben indult képviselőjelöltként a győri önkormányzati választáson.

Egy további verzió szerint P. József azonban vérszemet kapott, és másodszor is megjelent Borkainál. Ekkor már több tucat fotót vitt magával, és húszmillió forintot követelt. Ezúttal azonban elhajtották, hivatkozva a korábban általa is aláírt dokumentumra. Sokan azt is tudni vélik, miként juthatott hozzá az adriai felvételekhez az egykori válogatott focista. E szerint egyik közeli ismerőse rokoni kapcsolatban áll a felvételt eleve zsarolási szándékkal készíttető férfival, aki megszervezte a prostituált lányok kiutaztatását a horvátországi jachtos kiruccanásra. Egy informátor szerint a nők készítették a felvételeket, ezért is vette őket őrizetbe a rendőrség a zsarolási üggyel összefüggésben. P. József a közeli ismerőse révén juthatott hozzá az anyaghoz, aki pedig a rokonától szerezte meg azt – írja a Ripost.

Könnyű kirakni a mozaikot, hogyan került egyáltalán az ügy a Gyurcsány-párt „agyközpontjához”, ki és hogyan mozgatta P. Józsefet.

P. Józsefnek egykor csapattársa volt a Rába ETO-ban Glázer Róbert, akivel nemcsak a nyolcvanas években a (közép)pályán játszottak egymás mellett, de 2016-tól közösen edzették az ETO öregfiúk csapatát is. A ma is élő kapcsolat okán bizonyos, hogy P. József már azelőtt is személyesen ismerhette a DK-s Glázer Tímeát, a győri ellenzék közös polgármesterjelöltjét, Glázer Róbert testvérét, hogy ugyanahhoz a párthoz csatlakoztak volna. Glázer Tímea pedig már napi kapcsolatban állt és áll Czeglédyvel, Dobrev Klárával és persze Gyurcsánnyal…

