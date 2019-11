Borkai-ügy: zsarolás miatt nyomoznak egy volt labdarúgó ellen

Belföld

Lokál ,

A korábbi válogatott labdarúgó, P. József zsarolhatta meg az időközben a Fideszből kilépett és polgármesteri mandátumáról lemondott győri városvezetőt, Borkai Zsoltot, az önkormányzati választások előtt nyilvánosságra került szexvideóval. A volt focista ügyvédje megerősítette a Nemzeti Sport online információit, és közölte, ügyfele egyelőre nem kíván nyilatkozni. Néhány napja Polt Péter főügyész a parlamentben kérdésre megerősítette, az eset kapcsán több szálon is folyik nyomozás – számol be a Magyar Nemzet.

A lap információi szerint hétfőn zsarolás és más bűncselekmények gyanúja miatt több személyt is előállítottak. A Nemzeti Sport úgy tudja, köztük van a korábbi válogatott labdarúgó, P. József is. A sportlap szerint az eljárás összefügg a Borkai Zsoltról készült erotikus felvételekkel, amelyek hatására a választások után lemondott polgármesteri posztjáról Győr első embere, az olimpiai bajnok tornász. Borkait hónapokkal ezelőtt kereste meg P. József, s közölte vele, kompromittáló felvételek kerültek a birtokába, amelyet bizonyos ellenszolgáltatás fejében hajlandó átadni – az üzletből azonban semmi sem lett, helyette nyomozás indult.

A hétfőn előállítottak között van két, prostituáltként dolgozó nő is . Úgy tudjuk, a Marina Part Lakóparkból elvitt örömlányokat őrizetbe vették, és a hatóságok indítványozzák kényszerintézkedés (letartóztatás) elrendelését velük szemben.

Az ORFK kommunikációs szolgálata szűkszavúan reagált kérdéseinkre. Eszerint az ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) zsarolás és más bűncselekmény miatt folytat nyomozást. Az eljárásban több gyanúsított van. A nyomozás érdekeire tekintettel a rendőrség nem ad bővebb tájékoztatást – tették hozzá a szabványszöveget.

A rendőrség így hivatalosan nem kommentálta azt az értesülésünket sem, hogy a két lány azonos azzal a két huszonéves magyar nővel, akik a Borkai Zsolt győri polgármester horvátországi hajóutazásán szexuális szolgáltatásokat nyújtottak a volt politikusnak és a hozzá közel állónak tartott neves győri ügyvédnek. Az orgiáról készült felvételt Az ördög ügyvédje – a név mögött vélhetően egy csoport áll – tette közzé az egyik legnagyobb pornóoldalon, majd egy közösségi oldalon, ahol aztán számos, a közpénzek győri felhasználásával kapcsolatos, bűncselekményekre, valamint kábítószer használatára utaló információk láttak napvilágot – írja a lap.

A botrány csúcspontján számos büntetőfeljelentés született. A Jobbik a magyar és a horvát hatóságoknál is feljelentést tett szexuális kényszerítés, hivatali visszaélés, valamint kábítószer birtoklásának gyanúja miatt. A Párbeszéd szintén a horvát és a magyar hatóságokhoz, köztük a Győr-Moson-Sopron megyei főügyészséghez fordult, miután felmerül a gyanú, hogy a győri polgármester környezetéhez tartozó emberek törvénytelen pénzügyi ügyleteket hajtottak végre. Tényi István is több bejelentést tett kábítószer birtoklásának gyanúja mellett személyes adattal való visszaélés és hűtlen kezelés miatt. Néhány napja Polt Péter főügyész a parlamentben kérdésre megerősítette, több szálon is folyik nyomozás. A hatályos törvények értelmében a hivatali visszaélésre vonatkozó vádakat a győri központi főügyészség vizsgálja, míg más hatóságok vizsgálják a kábítószerrel való visszaélést.

A két őrizetbe vett, a hírek szerint politikus és üzletember kuncsaftokat is kiszolgáló magyar prostituált azonban – hasonlóan az ugyancsak előállított focistához – zsarolással is megpróbálkozott, ám a nyomozás érdekei miatt egyelőre nem tudható, hogy kit zsarolhattak meg.

A Magyar Nemzet információi szerint a hajón szolgáltatást nyújtó két magyar és még további három horvát nő, valamint a horvát luxushajó üzemeltetőjének a szerepét a horvát hatóságok is vizsgálják, mivel ott teljes egészében büntetendő a prostitúció.

További cikkek: