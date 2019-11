Brexit-ellenes kampány finanszírozása miatt nyomoznak Soros György ellen

Külföld

Lokál ,

Nyomozást rendeltek el az Egyesült Királyságban a bevándorláspárti milliárdos, Soros György ellen. A brit hatóságok azt feltételezik, hogy Soros nagy összeggel támogatta a Brexit-megállapodás létrejöttét, illetve jelentős pénzösszeget fektetett be annak érdekében, hogy megbuktassa Boris Johnson Bexit-párti konzervatív kormányfőt – írja a Tűzfalcsoport nevű tényfeltáró blog brit forrásokra hivatkozó riportjában.

Soros célja az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésének a megakadályozása, ennek érdekében pedig egy új választás kiírása. A Brexit-ellenes kampány vezetője – a rendelkezésre álló információk szerint – az a volt ENSZ-főtitkárhelyettesként is dolgozó Mark Malloch Brown, aki korábban miniszteri tisztséget is betöltött. Az egykori munkáspárti politikus Brown a kilencvenes évek elején a Refugees International-nél is tevékenykedett, amely a Soros Bosznia Tanácsadó Bizottság részeként működött (1993–94) – írja az Origo.

A Tűzfalcsoport felhívta rá a figyelmet, hogy a Konzervatív Párt feljelentése nyomán nyomozást rendelt el az ügyészség Soros György ellen, mivel azt feltételezik, hogy nagy összeggel támogatta egy számára kedvező brexit-megállapodás létrejöttét, valamint azt, hogy buktassák meg Boris Johnson konzervatív és brexit-párti miniszterelnököt. Soros, akit világszerte arról ismernek, hogy „az az ember, aki tönkretette Anglia bankjait”, megközelítőleg 3 millió fontot fektet be alapítványán keresztül a brexit-ellenes kampányba. Soros Nyílt Társadalom Alapítványa számos Brüsszel-párti csoportnak küldött anyagi támogatást, ezek közül a legfontosabb a Best for Britain (BfB).

A Best for Britain egy olyan weboldalt szerkesztett, ami elmagyarázza a választópolgároknak, hogyan kell taktikai úton szavazni a december 12-i parlamenti választáson az EU-ban való maradást támogató jelöltekre, a liberális demokratákra, a zöldekre és a szélsőbalos walesi szeparatistákra. Amennyiben a brit baloldal taktikai alapon sikeresen voksolna, az azt eredményezné, hogy Boris Johnson kormányfő elvesztené az alsóházi többségét.

A weboldal szerkesztői természetesen kötődnek a liberális demokratákhoz, a zöldekhez és a walesi szeparatista, radikális baloldali Plaid Cymru párthoz. A zöldek és a liberálisok aláírtak egy megállapodást, amely az Unite to Remain nevet viseli, és ennek keretében dolgozták ki a taktikai szavazás részleteit.

Nemrégiben a bevándorláspárti milliárdos közölte, hogy a Brexit-ellenes tevékenységekhez nyújtott pénzeszközeit „nem partizán- vagy választási célokra használták fel, hanem a célja a brit közvélemény oktatása.” 2017 óta a BfB 2,7 millió fontot kapott a Nyílt Társadalom Alapítványtól. Az alapítvány londoni fiókjának számláján, ami egy irodaházat oszt meg a Westminsterben más Brexit-ellenes szervezetekkel, köztük az Open Britain és az Európa Mozgalommal.

A Facebooknak nagy szerepe van a választási kampányban, ezért 2018. októbere óta a BfB a hirdetésekre 613 ezer fontot költött. A BfB-höz kötődő, taktikai szavazásra buzdító applikáció, a GetVoting.org azt jelzi előre, hogy ha a brit választók 30 százaléka taktikusan szavaz, akkor megakadályozzák, hogy a konzervatívok többséget szerezzenek az Egyesült Királyság alsóházában.

Az Unite to Remain csoport vezetője, Heidi Allen véleménye alapján, 44 helyen esélyesek a jelöltjeik. Ms. Allen szerint „a modern brit politikai életben példa nélküli az ilyen jellegű megállapodás”. Andrew Percy – aki 2010 óta az Egyesült Királyság parlamentjének a konzervatív párti tagja – azt mondta: Felszólítom a választási bizottságot, hogy sürgősen vizsgálja meg, hogy megtörtént-e a kiadási szabályok megsértése, és tisztázza, hogy Nagy-Britannia ezeket a tengerentúli milliókat mire költi! „A szabályok világosak: az ilyen mértékű külföldi adományokat nem lehet választási kampányra költeni” – fűzte hozzá Percy. „Szükségünk van tisztességes és egyenlő versenyfeltételekre – és ez azt jelenti, hogy biztosítani kell, hogy a brit nép demokratikus akaratának megtévesztését célzó hardcore csoportok ne szolgáljanak a tengerentúli pénzzel az ország választásainak befolyásolására” – zárta az egyértelműen Soros György beavatkozására utaló felszólalását a konzervatív parlamenti képviselő.

További cikkek: