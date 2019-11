Buki és Zsuzsi: 13 év után összeházasodunk

Extra

Kiss Nóra ,

A Buchinger család lett 2019 legsportosabb családja. A világoskék csapat a végsőkig kitartott, bár gyermekeik hiánya komoly próbatétel elé állította őket. A 10 milliós fődíjat igazságosan elfelezték, Marián és Anita utazásra, Buki és Zsuzsi pedig közelgő esküvőjére költi a nyereményt.



Buchinger Iván, Buki párjával, Zsuzsával, testvérével, Anitával és sógorával, Mariánnal harcolt öt héten át a TV2 Fuss, család, fuss! sportrealityjében.

– Marián korábban már a Ninja Warriorba és az Exatlonba is jelentkezett. Ezt szintén szerette volna megpróbálni, akárcsak én, és mivel mindannyian rendszeresen sportolunk, egyértelmű volt, hogy együtt jelentkezünk. Az elején biztos voltam, hogy győzni fogunk, az első hét után azonban bennem is merültek fel kétségek – kezdte a Lokálnak az ötszörös MMA-világbajnok Buki, akinek a verseny során legjobban az ötéves Ivánka hiányzott.

– Voltak nehéz pillanataink, amikor eszünkbe jutottak a gyermekeink. Ivánkára és a húgomék kislányára a nagyszülők vigyáztak, még mi távol voltunk. Tudtuk, hogy a legjobb kezekben vannak, mégis rosszul éltük meg, hogy nem láthatjuk őket, nem tudunk beszélni velük, főleg Zsuzsi érzett így. A kisfiunk is nagyon hiányolt minket – folytatta a 33 éves családapa.

Buchingerék kitartása végül meghozta a győzelmet, valamint a 10 milliós fődíjat, amit igazságosan osztottak el. – Kriszti helyettesítette Zsuzsit, amíg sérült volt, így ő megkapta az egymillió forintot. A többit elfeleztük. A húgomék utazásra költik, mi pedig az esküvőnkre. 13 év után júliusban végre összeházasodunk Zsuzsival. Hagyományos esküvőt szeretnénk, 160 fős násznéppel. Addig sort kerítek a lánykérésre is, amit már izgatottan tervezgetek – tette hozzá Buki.

Imit is meghívjuk az esküvőre

A kék csapat edzőjével, Bodó Imivel a műsor után is tartja a kapcsolatot. – Rendszeresen beszélünk telefonon, és szeretnénk őt is meghívni az esküvőnkre. Lipőkékkel és Bencsikékkel is jóban vagyunk, nemrég jártak nálunk látogatóban – mondta Buki.

További cikkek: