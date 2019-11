Egyre több a kérdés Karácsony autózásaival kapcsolatban

Belföld

Lokál ,

Gyakorlatilag nem telik el nap anélkül, hogy ne derülne ki Karácsony Gergely balliberális főpolgármesterről, hogy kampányának legfontosabb elemei hazugságok voltak. Az átláthatóságot és zöld politikát hirdető Karácsony még a legegyszerűbb kérdésekre sem képes válaszolni, miután megint lebukott azon, hogy a propagandafotókkal ellentétben nem biciklivel vagy tömegközlekedéssel, hanem szolgálati autóval jár. Ráadásul most már erős a gyanú, hogy Karácsony közpénzből fizetett autózásait nem is tartják nyilván – számol be az Origo.

Mint arról korábban a Lokál is beszámolt, Karácsony Gergely sok millióért (Honnan is a pénz?) posztok tízezreit küldi szét a közösségi médiában, hogy kizárólag tömegközlekedési eszközzel, busszal, vonattal, sőt kerékpárral közlekedik, a valóság továbbra is egészen más. Busz helyett autóval, sofőrrel jár, a kocsi minden reggel ott várja a háza előtt Zuglóban. A hét minden egyes napján reggel negyed nyolc tájékán megérkezik érte a szolgálati sofőr. Aki, miután Karácsony a múlt héten egyszer már lebukott, még inkább igyekszik észrevétlen maradni.

Az Origo kíváncsi volt, hogy az elmúlt egy hónapban hozzávetőlegesen milyen arányban járt biciklivel/busszal/autóval dolgozni, és vajon mivel magyarázza a kampányban tett ígéretei és a gyakorlati utazásai közti anomáliát, de Karácsony Gergely képtelen értelmes magyarázatot adni, ehelyett inkább sajtósán keresztül ad nevetséges választ. Ságvári Ádám ugyanis ezt válaszolta a portál megkeresésére.

„A főpolgármester úr megválasztása előtt sem számolta, mikor, mivel közlekedik, megválasztása után sem számolta, és ezután sem fogja.”

Ezt a választ vélhetően szellemesnek szánta – erre utal, hogy kérdéseinket és a fentivel tartalmilag megegyező válaszát Karácsony nagy büszkén kirakta a Facebook-oldalára -, azonban meglehetősen kínosra sikerült. A logika szerint ugyanis ez csak két dolgot jelenthet:

A Városházán senki nem tartja nyilván, hogy Karácsony Gergely szolgálati autóját közpénzből mikor, mire használják

Karácsony Gergely hazudik.

Mindenesetre már a kampány idején kiderült, hogy látványos hazugság a biciklizés és a buszozás a propagandafotók kedvéért. Aztán, ha kész a kép, már nyugodtan átül a kényelmes kocsiba – írja az Origo.

További cikkek: