Eldurvult a veszekedés L.L. Junior és Csilla között! Rendőrt hívtak rájuk

Extra

Lokál ,

Hangos kiabálás miatt hívták ki a rendőröket az énekes szomszédai vasárnap.

A Ripostot L.L. Junior egyik szomszédja értesítette arról, hogy a rapper és Hopp Csilla között vasárnap délelőtt elmérgesedett a vita nagyfiúk láthatása kapcsán. Az anyuka azért érkezett a rapper lakásához, hogy a kiszabott láthatási időt eltöltse a kisfiával, de Junior nem volt jó lelkiállapotban, ami végül komoly és hangos vitát eredményezett közöttük.

Úgy tűnik még mindig forrnak az indulatok a gyermeküket elvesztő pár között, így nem sikerült megegyezniük, hogy Csilla elvigye magával Lacikát. A pár ugyanis durván összeveszett, ezért a szomszédok értesítették az egyenruhásokat.

Mire ők a helyszínre érkeztek, már elcsitultak a kedélyek, így végül intézkedés nem történt, csak jegyzőkönyvet vettek fel. Nem volt okuk beleavatkozni az egykori pár ügyébe. A Ripost megkereste L.L. Juniort, aki nem tagadta a történteket.

„Valóban elfajult köztünk a vita vasárnap délelőtt, de semmi komoly nem történt, csak kiabáltunk egymással. Azért mentünk ki a folyosóra, hogy Lacika ne legyen fültanúja mindennek. Egyszerűen arról van szó, hogy annyira mély még a gyászunk, hogy mindketten nehezen kezeljük az érzéseinket. Aznap hajnalban arra ébredtem, hogy Dávidkával álmodtam és már nem is tudtam visszaaludni. Olyan erővel tört rám a fiam halála miatt érzett fájdalom, hogy nem tudtam kezelni. Nem szeretnék magyarázkodni, hiszen ezt csak az értheti, aki vesztette már el a gyermekét… Egyszerűen összevesztünk és szó szót követett… Sajnos egyikünk sem ura mindig az érzéseinek, még túl friss a seb” – mondta a lapnak az énekes, aki azt is bevallotta, hogy ugyan pillanatnyi dühében ő is mondott csúnya dolgokat, valójában nem hibáztatja Csillát és senki mást sem a tragédia miatt. Továbbra is kisfiuk, Lacika érdekeit tartják szem előtt.

A portál megkereste Csillát is, aki azt is elárulta, hogy a vita után beszéltek exével és elnézést kértek egymástól.

„Laci felzaklatott lelkiállapotban volt, amikor megérkeztem hozzá a megbeszélt időben. Próbáltuk higgadtan megbeszélni a dolgokat, de nem sikerült és elszabadultak az indulatok. Végül úgy láttam jónak, ha Lacika érdekében inkább eljövök és lemondok az aznapi közös programról. Igen, vannak vitáink, hiszen óriási, feldolgozhatatlan veszteség ért minket, de mindketten a megegyezésre törekszünk. Az ügyvédeink is azon dolgoznak, hogy olyan megállapodás szülessen, ami a legjobb a gyermekünknek” – zárta mondandóját Csilla.

L.L. Junior és Csilla kisfiát augusztus 31-én gázolta halálra egy autó.

További cikkek: