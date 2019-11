Életekkel játszanak a fals segélykérők

Belföld

Fábián Eszter ,

A 112-es segélyhívó számra 2014 óta 26 millió hívás érkezett, amelyek 63 százaléka fals volt – közölte a rendőrség. A segélyhívást nem igénylő esetek ellen a rendőrség kampányt indított, ugyanis a nem valós hívások akár életeket is veszélyeztethetnek.

Mennyibe kerül egy üveg sör? Fán rekedt egy mókus. Elveszett papucs – ilyen és ehhez hasonló hívások is érkeznek a 112-es segélyhívóra, a rendőrség ezért 2017 óta folyamatos kampányokkal hívja fel a figyelmet arra, hogy csak vészhelyeztet esetén tárcsázzuk a segélyhívót.

Ennek ellenére a 2014 óta beérkezett 26 millió hívás 63 százaléka fals, vagyis nem igényli a készenléti szervek beavatkozását. Ez évente 3 millió felesleges bejelentést jelent, vagyis a percenként befutó 9 hívásból csak 3-4 érdemi.

Nemcsak a rendőrség küzd a jelenséggel, hanem a mentőszolgálat is. A kivonuló mentők számos esetben találkoznak „vaklármával”, amikor nem találnak beteget a helyszínen. Ennek legtöbbször az az oka, hogy a bejelentő nem várja meg a mentőket a „beteg” mellett, akiről kiderül, hogy csak túl sokat ivott, pár percre lepihent, majd jobban lett, és hazament.

– Régebben, amikor a mentőhívások közvetlenül a 104-re érkeztek, azt tapasztaltuk, hogy a beérkező telefonok nagy része nem segélykérés, hanem „valami egyéb”, például érdeklődnek az ügyeletes patikáról, kérik, hogy kapcsoljuk a kórházat, vagy csak belenevetnek a telefonba, és leteszik. A 112 rendszere ma már segít kiszűrni az ilyen hívásokat – közölte lapunkkal az Országos Mentőszolgálat.

– Évente több száz olyan eset fordul elő, amikor a hívó kifejezetten rossz szándékúan telefonál, például azért hívja ki ok nélkül a mentőket, mert gyönyörködni akar a kék lámpás autókban, vagy a szomszédját akarja felébresztetni. A mentőszolgálat havonta átlagosan húsz-harminc ilyen „vaklárma” esetében kezdeményez rendőrségi eljárást, amelyek egy része büntetéssel végződik. A rosszindulatú riasztások mintegy harminc-ötvenezer forintos fölösleges költséget okoznak kivonulásonként, de egyes esetekben (például légi mentés esetén) a költségek sok százezer forintra is rúghatnak. Az anyagi kár azonban csak az egyik tényező, hiszen akár emberéletek is veszélybe kerülhetnek a rosszindulatú bejelentések miatt, ugyanis a szirénázva közlekedés nem veszélytelen, illetve amíg a kocsi az indokolatlan riasztás miatt foglalt, máshol valóban szükség lehet rá – hívta fel a figyelmet a mentőszolgálat.

Harold besegít a kampányba Ha nem tudod, hogy kedd vagy szerda van, anyádat hívd, ne a 112-t – áll a rendőrség egyik videójában, ahol a mémekből elhíresült Harold, azaz Arató András mutatja be, hogy milyen lenne, ha valaki csak a fals hívások fogadásával foglalkozna. – Szeretek olyan dolgokat csinálni, amelyeknek van társadalmi hasznossága, üzenete. Ez több mint egy bárgyú, vigyorgós mém. Az egész karakteremet próbálom elvinni egy olyan irányba, hogy pozitív üzenet legyen mögötte. A visszajelzések alapján ez egy sikeres kampány volt. Egy napig ott voltam a hívásfogadók között, beöltöztem, és figyeltem a munkájukat. Nagyon szeretem az ilyen forgatásokat – mondta el lapunknak Arató András, azaz Harold.