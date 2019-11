Elmenekült Bolíviából Evo Morales

Külföld

Elhagyta Bolíviát, repülőgépen Mexikóba menekült Evo Morales volt bolíviai elnök, aki 13 év után vasárnap mondott le tisztségéről.



A szocialista Morales azután kényszerült lemondásra és menekülésre, hogy az elcsalt választás után harmadik hete tartó véres tüntetéssorozat indult az országban. Moralest újraválasztották, de a sok szabálytalanság miatt az eredmény megsemmisítésére szólították fel.

Morales lemondását követően is komoly zavargások törtek ki Bolíviában. A La Paz-i rendőrfőkapitány a hadsereg beavatkozását kérte, hogy segítsenek megfékezni a lemondott elnök támogatói által elkövetett erőszakot. Az utcára vonult tömeg petárdákkal és tűzijátékkal volt felszerelkezve, rendőrőrsöket és üzleteket is kifosztottak, valamint gyújtottak fel. A hetek óta tartó erőszakhullámban legalább hárman meghaltak, többtucatnyian pedig megsebesültek. A hatóságok több esetben könnygázt vetett be a tüntetők ellen, de az is előfordult, hogy rendőrök álltak át hozzájuk.

Evo Morales Mexikóban kapott menedékjogot, a közép-amerikai ország kormánygépéről, kezében egy mexikói zászlóval üzent: „hamarosan erősebben és több energiával térek vissza”.