Farkas Bertalan ihlette a Republic új albumát

Kiss Nóra ,

Megjelent a Republic együttes legújabb, Magyarazűrben című albuma, melyet Farkas Bertalan, az ország űrhajósa ihletett.

Az együttes elhunyt énekese, Cipő, valamint a dobos, Nagy László Attila egy gimnáziumba jártak Farkas Bertalannal. Később a zenekar többi tagja is megismerkedett az űrutazóval, aki számára több szempontból is fontos ez az időszak: nyáron töltötte be hetvenedik születésnapját, és jövőre lesz 40 éve annak, hogy 8 napot töltött az űrben. Farkas Bertalan elmondta, hogy számára a 67-es út című Republic dal a legkedvesebb. „A csillagok, csillagok szövegrészről én mindig az űrben eltöltött különleges pillanatokra emlékezem”.