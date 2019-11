Fiatalok tüntetnek a Városházán az atlétikai-vb megrendezéséért

Belföld

Több tucat fiatal sportoló tüntet az atlétikai világbajnokság megrendezése mellett a budapesti Városháza előtt szerda reggel. Mint arról beszámoltunk, a kormány azóta elfogadta Csepel és Ferencváros javaslatait az atlétikai világbajnoksággal kapcsolatban és kötelezte minisztereit e javaslatok maradéktalan végrehajtására.

Több tucat fiatal atléta demonstrál a budapesti városháza előtt a 2023-as atlétikai világbajnokság megrendezése mellett. A fiatalok azért mentek a Városháza elé, mert az elmúlt hetekben kérdésessé vált a világbajnokság megrendezése. A Fővárosi Közgyűlés egyébként szerdán dönt arról, hogy támogatja-e a beruházást – írja Origo.

Korábban a Lokál is beszámolt arról, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az, hogy a csepeli és a ferencvárosi képviselő-testület is támogatta a sporteseményre vonatkozó kormányzati elképzeléseket, azt jelzi, hogy elhárultak az akadályok a megrendezés elől. Ugyanakkor Gulyás Gergely hozzátette: természetesen várják a Fővárosi Közgyűlés állásfoglalását is, és áttekintik majd, milyen javaslatokkal él a fővárosi testület.

Ma reggel az is eldőlt, hogy a kormány elfogadta Csepel és Ferencváros javaslatait az atlétikai világbajnoksággal kapcsolatban és kötelezte minisztereit e javaslatok maradéktalan végrehajtására – közölte a Miniszterelnökség. A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a kormány áttekintette a csepeli és a ferencvárosi önkormányzatoknak a budapesti atlétikai világbajnokság megrendezésére és az érintett csepeli és ferencvárosi városrészek fejlesztésére, az új szabadidő- és sportparkra és a kapcsolódó közlekedési fejlesztésekre vonatkozó, képviselő-testületi határozatokba foglalt javaslatait – áll a közleményben.

A kabinet elfogadta Fürjes Balázs kormánybiztosnak a korábbi, Diákváros – Déli Városkapu és atlétikai központ fejlesztések tárgyában hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóját – tette hozzá a Miniszterelnökség.

A kormány megállapította, hogy a csepeli és a ferencvárosi önkormányzatok valamennyi javaslata egybeesik a korábbi döntésekben megfogalmazott kormányzati szándékokkal, így a testület az önkormányzati javaslatokat elfogadta és támogatólag megerősítette.

A határozatban a kormány végül kötelezte minisztereit, hogy maradéktalanul hajtsák végre a csepeli és a ferencvárosi önkormányzatok javaslatait – tette hozzá a közlemény.

