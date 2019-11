Fodor Rajmund: Az ország a tehetségeink mögött áll

Extra

Kiss Nóra ,

Fodor Rajmund szerint kiváló fiatal sporttehetségekkel büszkélkedhet hazánk, akik a megfelelő edzői felkészítés után világszintű sikereket érhetnek el magyar színekben. Az olimpiai bajnok nagy hangsúlyt fektet a következő sportgeneráció támogatására, és gyermekeit is ezen értékek szerint terelgeti az életben.

Fodor Rajmund visszavonulása után sem távolodott el az uszodától. Vízilabdaedzőként tudásával és tapasztalataival azóta is segíti a jövő generációját.

– Úgy gondolom, ha szeretnénk, hogy a magyar sportolók a jövőben is sikeresek legyenek, azért nekünk is tennünk kell, kötelességünk segíteni őket. Persze ezt örömmel teszem, hiszen nagyon ígéretes, lelkes fiatal sportolóink vannak, akikben ott van a tehetség, ami arra vár, hogy az edzők kihozzák belőlük. Az országunk is ott van mögöttük, és minden lehetőséget biztosít a fejlődésükhöz. A mai vízilabdázóknak nincs könnyű dolguk, hiszen a nemzetközi színtéren több ország is igen erős ellenféllé vált – már nemcsak a szerbektől és a horvátoktól kell tartani –, de a magyarok még mindig ott vannak az élmezőnyben – mondta a Lokálnak a 43 éves kétszeres olimpiai bajnok.

Rajmund minden szülőt arra ösztönöz, hogy kedveltesse meg gyermekével a sportolást. Édesapaként ő is így tesz a 14 éves Nadinnal és a 10 éves Damiannal.

– A sportnak olyan nevelő hatása van, amelynek minden gyermek hasznát veszi az élete során. Én is ezért szorgalmaztam a feleségemmel, hogy a gyermekeink a tanulás mellett kezdjenek el rendszeresen mozogni. Nadin junior kéziszer-válogatott ritmikus sportgimnasztikában, kijutott a bakui Eb-re, majd a moszkvai vb-re, ahol csapatával hatalmas eredményt értek el: hatodikként zártak. Damien többféle sportágat is kipróbált, és mindenhol megmutatkozott, hogy remek mozgása és koncentrációs képessége van. Most a vízilabda érdekli igazán, és igen tehetséges is benne, nagy jövő áll előtte. A 2017-es masters-vb-n látott a mérkőzésen a társaimmal, és annyira magával ragadta a hangulat, hogy azóta ő is elkezdett játszani. Nekünk pedig szülőként kötelességünk mindkettőjüket támogatni, még ha ez olykor áldozatokkal is jár.

Rekord az Európai Diáksport Napján

A Magyar Diáksport Szövetség nemrég rendezte meg az Európai Diáksport Napját, amely hazánkban 1300 iskolát és 450 ezer gyereket mozgatott meg. A fővárosi rendezvény arca idén Fodor Rajmund volt. – Megtisztelő feladat volt, egyben pedig egy hatalmas élmény. Öröm volt látni, hogy a diákok ennyire élvezték és szerették a közös mozgást. Remélem, sokan kapnak kedvet ezután a rendszeres sportoláshoz – mondta a vízilabdázó.

Kiemelkedő eredmények

– A kormány kiemelt figyelmet fordít az utánpótlás-nevelés támogatására is, ami szakmai programokon keresztül működik. A látványcsapatsportok támogatása 2011-ben indult el, 2013-ban pedig a 16 kiemelt sportág fejlesztési programja, amelyeknek köszönhetően a magyar korosztályos válogatottak a világ- és Európa-bajnokságokon, illetve más nemzetközi versenyeken szinte valamennyi sportágban kiemelkedő eredményeket értek el – jelentette ki a sportért felelős államtitkár. Szabó Tünde szerint ezek mutatják a magyar utánpótlás-nevelés eredményességét, ami a magyar sport alapja is egyben. Hozzátette: ez az út Tokióba, majd 2024-ben Párizsba vezet, ehhez kiszámítható és stabil hátteret biztosítanak, és a munka eredményét szerinte már most látni lehet.