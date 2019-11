Fogyatékkal élő gyerekek kutyaterápiás foglalkozásán segített Szilágyi Áron

Belföld

Lokál ,

Szilágyi Áron a MOL Alapítvány jószolgálati nagyköveteként Down-szindrómás, autizmussal élő és tanulásban akadályozott gyerekek kutyaterápiás foglalkozásán vett részt Budapesten. A kétszeres olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar kardvívó – aki maga is kutyatulajdonos – otthonosan érezte magát a terápiás kutya társaságában, és nagy odaadással kapcsolódott be a gyerekek foglalkozásába.

A MOL Gyermekgyógyító Program krónikusan beteg, fogyatékkal élő, vagy a lelki egészség szempontjából veszélyeztetett gyerekek gyógyulását, rehabilitációját segítő élmény- és művészetterápiás programokat támogat. A támogatottak közt van 2018 óta a Kutyával az Emberért Alapítványt, melynek munkatársai többek közt a Csodavár Budapest Inkluzív Fejlesztő Központ és Játszóházban 7-14 éves autizmussal élő, Down-szindrómás és tanulásban akadályozott gyerekeknek tartanak kutyaterápiás foglalkozásokat.

A terápiás állatok jelenléte jótékonyan hat az ember érzelmi állapotára, motivációjára. A kutyás foglalkozás hatására a gyermekeknek nő az önbizalmuk, fejlődik a mozgáskoordinációjuk, javul a kedélyállapotuk, és a szociális, kommunikációs készségük is. A Csodavárban fogyatékkal élő és átlagos fejlődésű gyermekek egyéni és csoportos fejlesztése zajlik, valamint játszóházként is működik családi napokkal, táborokkal, egyéb programokkal.

„A kutya a foglalkozásokon óriási motivációt adott a gyerekeknek, az állatokkal közösen minden feladatba igazi lelkesedéssel vetették bele magukat. Ráadásul rám is jó hatással voltak, rögtön feloldották a foglalkozás előtt bennem lévő izgalmat” – mondta Szilágyi Áron. A MOL Alapítvány jószolgálati nagykövete hozzátette: „Ők is, én is a sikerért dolgozunk, csak a siker mást jelent az életünkben: nekem ezt érmekben mérik, számukra azt jelenti, hogy a hétköznapok akadályait könnyebben veszik, és be tudnak illeszkedni ép társaik közé.”

Szilágyi Áron 2006-ban, a MOL alapítványának indulásakor elsők közt nyerte el a MOL Tehetségtámogató Program támogatását. A fiatal vívó 2010-től a MOL Csapat tagja lett, és kétszeres olimpiai bajnokká vált, akihez mindig közel álltak a jó ügyek. 2017-től a MOL Alapítvány jószolgálati nagykövete, aki példamutató sportolóként részt vesz az alapítvány fiataloknak szóló jótékonysági programjain.

A 2005 óta futó MOL Gyermekgyógyító Program eddig összesen több mint 500 terápiás projektet tudott támogatni több mint 620 millió forinttal, elsősorban a terapeuták béréhez történő hozzájárulással több mint 110.000 gyermek fejlesztését vagy gyógyítását elősegítve. Ezzel az érintett családok számára ingyenessé vagy jelentősen olcsóbbá teszi az évközi rendszeres foglalkozásokat vagy nyári táborokat.

Fotók az eseményről: https://photos.app.goo.gl/rZwM2d9XyDN9Cuev6

Kutyával az Emberért Alapítvány

Az alapítvány 2018 óta a MOL Gyermekgyógyító Program támogatottjai, több mint 20 éve tevékenykednek, az első mozgássérült-segítő kutyákat képző szervezet voltak Magyarországon. Kiképző, vizsgáztató intézmény, 32 mozgássérült gazda, 7 személyi segítő kutya, 4 hangjelző és 2 rohamjelző kutyájuk vizsgázott le eddig sikeresen. Csoportos és egyéni fejlesztéseket is végeznek, jelenleg 14 terápiás párosuk 17 intézmény 23 csoportjában vesz részt rendszeres fejlesztő foglalkozásokon Budapesten. A MOL Alapítvány által támogatott helyszíneik a Csodavár Inkluzív Fejlesztő Központ, a Pető Intézet Óvodája, a Budai Gyermekkórház ifjúságpszichiátriai Osztálya és a Zirzen Janka Gyermekotthon.

http://www.kea-net.hu/

Csodavár Budapest Inkluzív Fejlesztő Központ és Játszóház

A Csodavár Budapest Inkluzív Fejlesztő Központ Down-szindrómás, autizmussal élő, és más sajátos nevelési igényű gyermekek számára az egyéni szükségleteikhez leginkább illő, komplex fejlesztő foglalkozásokat biztosít. A Csodavárban alkalmazott kora gyermekkori intervenciót támogató foglalkozások enyhítik a lemaradást, valamint erősítik az eltérésből fakadó lehetséges pozitívumokat a gyerekekben. Szülői programjaik és folyamatos tanácsadói munkájuk segíti a szülőket abban, hogy otthon is eredményesen foglalkozzanak gyermekükkel. A Csodavár fő célkitűzése az inkluzív nevelés fontosságának terjesztése, az egymás iránti elfogadás erősítése, ezáltal egy befogadó társadalom létrejöttének elősegítése. A Csodavár Inkluzív Fejlesztő Központnak ezért fontos része egy játszóház, amelyben minden gyermek együtt játszik egy gondosan tervezett, kreativitást ösztönző, és szinte észrevétlenül fejlesztő eszközökből felépített mesevilágban, valamint azok a családi és közösségi programok, táborok, ahol ép és fogyatékkal élő gyerekek együtt vesznek részt. A Csodavár két központtal működik Magyarországon társadalmi vállalkozásként, Budapesten és Nyíregyházán, a Rejtett Kincsek Down Egyesület égisze alatt.

https://csodavarak.hu/

A MOL társadalmi felelősségvállalásáról

A MOL-csoport évente mintegy 1,3 milliárd forintot adományoz a különböző társadalmi kezdeményezések számára. A támogatási portfólióban a kultúra, az egészségügy, az oktatás, a közlekedésbiztonság, a környezetvédelem és a szociális ügyek jelennek meg. A vállalat társadalmi felelősségvállalásának jegyében hozta létre 2006-ban az Új Európa Alapítványt, amely 2018-tól MOL Alapítvány néven folytatja tevékenységét.

Az Alapítvány pályázati programjain keresztül évente 140 millió forintot fordít a fiatal sportolók, művészek, a pedagógusok és a gyermekegészségügy támogatására. Ennek eredményeképpen az elmúlt években több mint 4800 fiatal sportolót, tudós- és művészpalántát és csapataikat részesítette a MOL Tehetségtámogató Program támogatásban. A MOL Gyermekgyógyító Program keretében több mint 500 projekt nyert el támogatást 2006 óta, akik több mint 110.000 gyermek gyógyulásában közreműködtek. A MOL Alapítvány a helyi közösségek támogatását és az önkéntesség népszerűsítését 2014-2017 között a KÖSZ! Program, 2018-tól a Helyi Érték Program keretében végzi.

További információ: www.molalapitvany.hu