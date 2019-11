Fölszállott a páva – Ők az utolsó elődöntő versenyzői

Extra

Péntek este folytatódik a negyedik, egyben utolsó elődöntővel a Fölszállott a páva gyermekévadának élő műsora a Duna Televízión. Magyarország egyetlen néptáncos és népzenei tehetségkutatójában most is négy kategóriában mutatja meg tudását az újabb 12 produkció, akik közül a decemberi középdöntőkbe a zsűri juttatja tovább a legjobb hat produkciót.

Táncos szólista és táncospár kategória:

A jászberényi Busai Bori és Makula Zoli ugyan külön-külön már táncoltak a Páva színpadán, de együtt fellépni számukra is újdonság lesz. A korábbi évadokban, Borit, ifj. Mahovics Tamás oldalán, míg Zolit szólóban és táncegyüttesben ismerhettük meg. Szeretnék megmutatni azt, hogy együtt mire képesek, és kihasználni minden alkalmat arra, hogy közönség előtt táncoljanak. Mindkettőjük számára a tánc biztosít teret az önkifejezésnek, sőt Bori szavaival élve “Akár a bokám is törve lehetne, én azt sem venném észre, hiszen tánc közben minden rosszat elfelejtek, minden alkalmat úgy élek meg, mintha az lenne az utolsó. Szívem-lelkem beleteszem.”

Lipusz Bendegúz Zalaegerszegről érkezett. “Igazság szerint előbb táncoltam, mint jártam…” – jegyezte meg a kilencéves versenyző, akinek az első igazi fellépése óvodás korában volt, mert édesanyja csoportjában páratlanul voltak, ő pedig önként beállt közéjük. Azóta is önfeledt élmény számára a tánc, nagyon szereti csinálni. Olyannyira, hogyha lehetne egy kívánsága, akkor azt kérné, hogy varázsütésre szálljon minden tudás a fejébe, hogy a tanulás ne vegye el a tánctól az időt. Ezenkívül szeret sakkozni, röplabdázni, de az sem esik nehezére, ha testvérét, Rebekát kell megvédenie a suliban.

A 13 éves, szekszárdi Sándor Benjámin Solt, a korábbi Pávában sok élménnyel gazdagodott, és izgatottan tért vissza, hogy ezek mellé még több tapasztalatot gyűjtsön. A tánc számára kikapcsolódás, ami közben elfeledhet minden rosszat, ami vele történt. A páros táncok mellett, szólótáncosként is indul a különböző versenyeken, ezúttal is egyénileg küzd kortársaival, kategóriája legjobb helyezéséért. Jó humorú, vidám, őszinte fiú, aki imád focizni. Felelősséget érez a környezete iránt, ezért fontosnak tartja felhívni a figyelmet a védelemre, és legfőképp a faültetésre.

Táncegyüttesek:

A kistarcsai Pannónia Néptáncegyüttes Barkóca csoport azt vallja: Ha úgy gondoljátok, hogy a néptánc nem sport, csak próbáljatok leutánozni minket.” A táncosok hétköznap esténként próbálnak, ahová suli után fáradtan érkeznek meg. Szerencsére tánctanáruk jó humorérzéke és lazasága azonnal feldobja a hangulatot. A fiatalok úgy érzik, hogy a hagyományok felelevenítésével ők is részesei lehetnek dédapáik, őseik mindennapjainak. Imádják a nyarakat, a közös kirándulásokat, utazásokat, de főképp azt, hogy ilyenkor több alkalmuk adódik a táncolásra.

Zselici Dönögék Szennáról érkeztek. De mit is jelent az, hogy dönöge? Sáros kis disznó. Mi az összefüggés a dönögék és a szennai tánccsoport tagjai között? Nos, saját bevallásuk szerint ugyanolyan csintalanok és játékosok, akár a kis malacok, hiszen valahányszor játszanak, mindig összekoszolják szép ruháikat. És hát a név kötelez, főleg esős időben! Elmondásuk szerint ilyenkor nyakig sárosak, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az osztálytermeik előtt hagyott piszkos cipellőik. Még verset is írtak róla, mely így hangzik: „A dönöge azt jelenti kismalac, úgyhogy ezért vagyunk a Dönöge kiscsapat. A táncórát azt szeretjük, de most azért földet túrni elmegyünk.”

A miskolci Szinvavölgyi Néptáncműhely Prücskök csoportja egy igazán mozgalmas társaság. Nem véletlen, hogy mesterük „Káosz-koordinátor” feliratú pólót kapott tőlük ajándékba. Kedvenc időszakuk a nyári tánctábor, de pont ugyanennyire szeretik a karácsonnyal járó mókát is. Lévai Anita és Maródi Attila tanítja őket kiskoruk óta, a fiatalok pedig nagyon büszkék arra, hogy a „Szinvavölgyi nagycsalád” részesei lehetnek. Remélik, egyszer majd felnőtt együttesük nyomdokaiba is léphetnek.

Énekes szólista és énekegyüttesek:

A három Kumánovich testvér Horvátzsidányból, egy csendes faluból érkezett. A közösség többnyire a Horvátországból letelepedett emberekből áll, akik anyanyelvüket is megőrizték. Kata a legnagyobb, jó tanuló, csendes természetű. Évek óta mazsorettezik. Kinga úgyszintén, ő a legkisebb, igazi kis izgága, de olykor szégyenlős. Kristóf egy igazi vagány fiú, aki imád focizni. Felkészítő tanáruk a helyi kántor, Zsuzsa néni, akivel horvát dalokat tanulnak. Mindhárman szeretnek a falu játszóterén bandázni, a közeli kiszsidai forrásnál kirándulni a családdal, és gyönyörködni a környéken lévő szép erdőben. A versenybe édesanyjuk nevezte őket. “Meglepett anya azzal, hogy benevezett minket a Pávába. Nem tudtunk róla”

A 12 éves Ölveczky Emma Érsekcsanádon él. Ha egy dolgot változtathatna az iskolában, akkor azt szeretné, hogy több énekóra legyen, hogy mindenkinek legyen lehetősége megismerni alaposabban a kultúránkat. Fogorvosi pályára készül, a rendelőjében pedig szívesen énekelgetne, hogy csökkentse a gyerekek félelmét. Nagyon szereti a meséket, szabadidejében gyakran rajzol. Menőnek tartja azt, amikor népviseletben mehet iskolába – szívesen gondol magára, mint a hagyományok helyi nagykövetére. Tanul zongorázni és táncolni is, a néptánccsoportból van a legtöbb barátja.

Bár a hódmezővásárhelyi Szejke Barka testvérpár hagyományőrző családba született, csupán egy éve foglalkoznak komolyabban az énekléssel. Szívesen énekelnek minden közös ünneplésen, legyen az keresztelő, lakodalom vagy konfirmálás, énekelnek. És minden ilyen alkalom felszabadító számukra, ahogyan az is, amikor otthon vannak rokonaikkal, barátaikkal, és átköltenek egy-egy dalt. Egy gyönyörű tanyán él együtt a család, állatokat tartanak. Minkét lány szereti a természet nyújtotta csendet, békét, és persze a sok-sok önfeledt közös játékot..

Hangszeres szólista és zenekarok:

Az egri Legényes zenekar srácai először táncoltak, majd később kezdtek zenélni. Tanáruk ötlete volt, hogy álljanak össze egy zenekarrá, előbb hárman kezdték, majd csatlakoztak még ketten hozzájuk. Kihívásként tekintenek a műsorra, hisz ki kell mozdulniuk a megszokott közegből, de reménykednek abban, hogy ez előnyükre válik. Egyszer szívesen muzsikálnának együtt a Dűvő zenekarral, nagyon szeretik a játékukat és tanulnának is tőlük.

A Miskolc környéki, Rátkáról érkezett Maier Cseperke amióta csak az eszét tudja, énekel és táncol. Öt éve játszik hegedűn, elérkezettnek látta az időt ahhoz, hogy a szóló hangszeres kategóriában kipróbálja magát. Szívügye a környezetvédelem. Tiszteli a svédeket felfogásuk miatt, akik „a se nem sok, se nem kevés” elvét követik. Nem halmoznak fel fölöslegesen különféle dolgokat, csak azt, ami létszükséglet. Ha csak teheti, felhívja a figyelmet arra, hogy óvjuk környezetünket, ha most odafigyelünk rá, talán nem késő visszafordítani, amit elrontottunk.

A Kaposszerdahelyen élő Nagy Bálint amint meghallotta tanárát citerázni, a hangszer rajongójává vált. Hét éve játszik ezen a hangszeren, három éve pedig el kezdett nagybőgőzni is. Ha felnő, zenetanár szeretne lenni, hogy átadhassa a gyerekeknek mindazt a tudást, amit ő a mestereitől az évek alatt felhalmozott. Ha tehetné, már most kötelezővé tenné az iskolákban a néptáncot és népzenét, hogy mindenki megismerhesse. A Páva is nagyszerű alkalom a zene népszerűsítésére és a fejlődésre, tapasztalatgyűjtésre.

