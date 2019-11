Gönczi Gábor öccsével együtt diétázik

Extra

Kiss Nóra ,

Gönczi Gábor ritkán mutatja meg hat évvel fiatalabb öccsét, Ádámot. A TV2 Tények híradósa most kivételt tett, és büszkén állt a kamera elé testvérével, aki hozzá hasonlóan életmódváltásba kezdett.

– Gábor látványos súlyvesztése engem is kíváncsivá tett. Hozott nekem abból a gyógynövénykapszulából, ami neki is segített. Nagyon hamar észrevettem a hatását. A fogyás beindulása után már arra is figyelni kezdtem, hogy egészségesen egyek, mivel egy pillanatig sem éheztem – mondta az informatikusként dolgozó Ádám, aki már több mint 10 kilótól szabadult meg. A két testvér 2-3 hetente a családi ebédeken találkozik, így a híradós folyamatosan figyelemmel tudja kísérni öccse átalakulását.

fotó: Schumy Csaba

