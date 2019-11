Gyurcsány embere zsarolhatta Borkait

Gyurcsány Ferenc alakja kezd kirajzolódni Borkai Zsolt szexbotránya mögött, miután kiderült, hogy a lemondott győri polgármester feltételezett zsarolója Póczik József, volt válogatott labdarúgó, aki ezer szállal kötődik a DK-hoz és magához a bukott miniszterelnök köréhez.

A Ripost szerint egyre többen állítják, hogy a Borkairól szóló intim felvételek kiszivárogtatása mögött a Demokratikus Koalíció, sőt személyesen Czeglédy Csaba és a „főkolompos” Gyurcsány Ferenc áll. A lap emlékeztetett, hogy az ellenzéki „szivárványkoalícióból” a választások előtt kilépő győri jobbikosok állították ezt először. A többi ellenzéki párt és maga a DK, sőt a baloldali propagandasajtó is hazugságnak nevezte ezt.

Most azonban kiderült, hogy Borkait éppen a Gyurcsány-párthoz ezer szállal kötődő Póczik József, korábbi válogatott labdarúgó zsarolhatta meg a felvételekkel. Póczik 2014-ben a DK önkormányzati képviselőjelöltje volt, igaz leszerepelt, alig 201 szavazatot kapott.

A 444.hu-nak adott interjújában Póczik azt állította, hogy csak a nevét adta, ezen kívül nem érdekelte az egész, és azóta sem járt a pártnál. Ez már csak azért is érdekes, mert a 2015-ös tisztújításon őt választották a Gyurcsány-párt alelnökévé Győrben.

Ezenkívül a volt focista, Póczik közismerten jó barátja Glázer Róbertnek, az egykori labdarúgó szövetségi kapitánynak, aki a DK mostani győri polgármesterjelöltjének, Glázer Tímeának a testvére. A Ripost szerint Glázer már napi kapcsolatban állt és áll a költségvetési csalással vádolt Czeglédy Csabával, Dobrev Klárával és persze Gyurcsánnyal.

20 milliót követelhetett

Habár Póczik gőzerővel tagadja, hogy megzsarolta Borkait a rendőrség mégis több társával együtt előállította az ügyben. A 24.hu szerint Póczik először négy kompromittáló fotót mutatott Borkainak, amiért tízmilliót kért. A pénz átadásáról állítólag hangfelvétel készült, valamint a felek aláírtak egy dokumentumot is, amelyben Póczik ígéretet tett arra, hogy a képekből nincs másolata, és nem lesz további követelése. Ezután Póczik újra felbukkant Borkainál, ezúttal már több tucat fotót mutatott, és 20 milliót követelt, de ezt már nem kapta meg. Póczik arról is zavaros magyarázatokat ad, hogy hogyan került hozzá a felvétel. A Ripost szerint Póczik ismerőse, annak a férfinak a rokona, aki a felvételeket „megrendelte”. Az illető szervezte Borkaiék hajóútjára az ott tartózkodó prostituáltakat – akiket a Magyar Nemzet szerint szintén előállítottak –, és állítólag a „lányok” készítették a felvételeket is. Közben az is kiderült, hogy droghasználat miatt nem indult nyomozás az ügyben, pedig az ellenzéki pártok és propagandasajtójuk előszeretettel vádolta ezzel Borkaiékat.