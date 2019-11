Gyurcsányék kifizetőhelye lett Budapest

Belföld

A fővárosban és a különböző kerületekben is rögtön saját fizetésük megemelésével és a pozíciók osztogatásával kezdték munkájukat az ellenzéki pártok. Karácsony Gergely főpolgármester például nemcsak helyetteseinek, de a fővárosi önkormányzati cégek vezetőinek is több pénzt ad, mint Tarlós István.

Karácsony Gergely már az első hivatali napjaiban bizonyította, hogy nem autonóm személyként fogja irányítani Budapestet, hanem lényegében bábként fogják mozgatni a mögötte álló ellenzéki szivárványkoalíció pártjai. Ezek közül is kiemelkedik Gyurcsány Ferenc, aki személyesen is részt vett a Fővárosi Közgyűlés alakuló ülésén, ezzel szimbolizálva személyes befolyását a budapesti döntéshozatalra. Nem is maradt el az eredmény, az egykori Gyurcsány–Bajnai–Demszky- korszak emberei azonnal kiemelt pozíciókat szereztek a fővárosi vezetésben, illetve az önkormányzati cégekben. Ez és Karácsony Gergely milliós fizetésekkel rendelkező öt helyettese is azt jelzi, hogy az ellenzéki pártok egyfajta kifizetőhelyként tekintenek Budapestre – mondta a Lokálnak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

– Ez gyakorlatilag anyagi erőforrásszerzést jelent, ezekből a pozíciókból építkezve akarják megteremteni győzelmi esélyeiket 2022-re. Az, hogy Gyurcsány Ferenc és emberei ilyen kiemelt szerepet játszanak a fővárosi politikában, azt vetíti előre, hogy a következő országgyűlési választásra teljes mértékben át akarja majd venni a vezetést az ellenzéki térfélen – tette hozzá a szakember.

Mint ismert csak Karácsony helyetteseinek fizetésemelése 200 milliós pluszkiadást jelent Budapestnek.

Szabadrablás a kerületekben

A XX. kerületben húsz, a XV. kerületben ötven, a XVIII. kerületben száz százalékkal emelték az ellenzékiek az önkormányzati képviselők fizetését. Hasonlóval próbálkoztak Óbudán is, de ott a Fidesz ezt meg tudta akadályozni. A VII. kerületben az eddigi egy helyett négy alpolgármester lesz, havi közel egymilliós fizetéssel. A XI. kerületben szintén nő az alpolgármesterek száma (kettőről négyre) ráadásul az eddigi 500 ezer helyett egymillióra emelték a fizetésüket is.

