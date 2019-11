Hangfelvételek bizonyítják: Gyurcsány párttársa akarta zsarolni Borkait 

Belföld

Póczik József, a volt válogatott labdarúgó és DK-s jelölt, hónapokkal ezelőtt kereshette meg Borkait a szexvideóval, amiért pénzt kért. Most több hangfelvétel is előkerült, amelyek azt bizonyítják, hogy Póczik József zsarolta Borkai Zsoltot – számol be az Origo.

Felvételek bizonyítják, hogy Póczik József, Gyurcsány Ferenc pártjának jelöltje, zsarolta meg Borkai Zsoltot, Győr volt polgármesterét. A felvételeken az hallható, hogy Póczik Józsefnek a következő kérdést teszik fel:

“És mi a pénz, amit kér érte, ami a legutolsó?Hát az a tízes, amit beszéltünk.” – hallható a válasz a felvételen.

A hangfelvételeket Puska Péter készítette, aki most is Rákosfalvy Zoltánnak dolgozik.

Puska Péter megerősítette az RTL híradójának, hogy a nyáron többször is megkereste őt Póczik József.Puska szerint Póczik azt mondta, hogy egy ismeretlen megbízót képvisel.Egy másik felvételen Póczik azt bizonygatja, hogy több felvétel nem létezik.

“Így nem lesz, holnapután megint f…m tudja, hogy kinek adtak ebből valami lóvét vagy kinek nem, itt más olyan nem létezik, hogy valaki ebből pénzt akarna kérni még legközelebb.”

A felvételeken Póczik azt állítja: hogy van ő, van egy második személy, aki megkereste őt, hogy közvetítsen. Ez az ember tartja kézben a felvétel tulajdonosát.

A felvétetelekért végül nem fizettek Borkai Zsolték, Póczik a hangfelvétel előkerülése óta nem elérhető – tudatja az Origo.

