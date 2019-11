Havi 8 millió közpénzt osztanak szét Karácsonyék maguk között

Belföld

Lokál ,

Még csak ma áll fel hivatalosan az új, Karácsony Gergely vezette, ellenzéki többségű fővárosi közgyűlés, de máris megkezdődik a baráti zsebek megtömése és azoknak az ellenzéki politikusoknak a vezető pozícióba emelése, akikről a főpolgármester korábban még lesajnálóan beszélt – számol be a PestiSrácok.

A 11 órakor kezdődő alakuló ülés előterjesztéseit tüzetesen megvizsgálva beigazolódni látszik az, amit a Karácsonyról kiszivárgott hangfelvétel is sejtetett: helyette az ellenzéki pártok maghatározó politikusai irányíthatják majd Budapestet, még csak nem is a háttérből, hanem főpolgármester-helyettesi pozícióból. Karácsony a korábbi három helyettes számát ötre emelteti, az illetményüket pedig a főpolgármesteri illetmény 90 százalékában állapítja meg, ami a költségtérítésekkel együtt meghaladja fejenként a havi 1,3 millió forintot. A főpolgármester-helyetteseknek ezen felül nem bicikli vagy sétabot (azt a kampányszlogenekből várni lehetett) hanem hivatali autó is jár.

A mai alakuló közgyűlés második pontjában tárgyalják a főpolgármester illetményét, választják meg a főpolgármester-helyetteseket és szavaznak az ő illetményükről is. A személyesen Karácsony Gergely által jegyzett előterjesztésből kiderül, hogy az új főpolgármester ötre kívánja emeltetni a főpolgármester-helyettesek számát. Saját illetményét az előterjesztés 1.296 300 Forintban állapítja meg, amihez 194.445 Forint költségtérítés is járul.

Az önkormányzatokról szóló törvényre hivatkozva két főállású, képviselők közül való főpolgármester-helyettest és további három külsős főállású főpolgármester-helyettest kíván választatni maga mellé. Bár a törvény szerint az ő illetményüket a főpolgármesteri illetmény 70-90 százalékában lehet megállapítani, Karácsony a lehető legmagasabb összegre tett javaslatot. Ez főpolgármester-helyettesenként 1.166.700 Forint illetmény, amihez 175.005 Forint költségtérítés is jár. A plusz két fő helyettes illetményének és költségtérítésének fedezetéül 4.253.000 Forinttal csökkentené a költségvetés általános tartalékát – tudatja a portál.

Az előterjesztés még arra is kitér, hogy nem csak a főpolgármesternek, hanem összes helyettesének biztosítsanak hivatali gépjárművet, méghozzá nem csak hivatali, hanem magán célra is, továbbá telefon és internet szolgáltatást, amelyek fedezete szintén a fővárosi költségvetés. Íme az előterjesztést Karácsony aláírásával és pecsétjével: Karácsony Gergely ezeken felül a nemzetközi álcivil szervezetek egy csokornyi világboldogító követelését is megszavaztatja majd az szivárványos összefogással: lesz klímavészhelyzet, antikorrupciós minimum, atomtámadás a “rabszolgatörvény” ellen és a Liget-projekt ellehetetlenítésére törekvő határozatosdi. Továbbá az előterjesztés alapján várhatóan elrendelik majd a változtatási tilalmat a Római-parton, nehogy felépülhessen a gát. Más kérdés, hogy a tilalmat Tarlós István már korábban elrendelte, a vitatott kérdések lezárásáig – írja a PestiSrácok.

