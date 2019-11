Így hazudik Karácsony az ingyen BKV-ról

Belföld

Fűt-fát ígért a kampány során Karácsony Gergely főpolgármester. Az egyik legfontosabb ígérete az volt, hogy megválasztása esetén ingyenessé teszi a tömegközlekedést a 14 éven aluliak számára. Később kiderült, hogy hazudott erről, most pedig azt is elárulta, ehhez egyébként jogszabály módosításra van szükség.

Első ígéret: 14 év alatt ingyen



„Kezdeményezzük, hogy a 14 éven aluliak ingyenesen utazhassanak a közösségi közlekedés járművein” – olvasható Karácsony Gergely választási programjában, amit szeptember 22-én hozott nyilvánosságra.

Második ígéret: 7 éves korig ingyen



„A 14 évesek ingyenes utazását elkezdjük abban bevezetni, hogy egy évet akarunk emelni, tehát a 6-ról 7 évre emeljük” – ezt már a választás után három nappal, október 16-án mondta az ATV-ben. Karácsony lebuktatta magát, kiderült hogy a kampányban tett ígéretét csak fokozatosan hajtaná végre, első lépésként csupán egy évet emelne. Ezen még a műsorvezető is alaposan meglepődött, Karácsony pedig szokásához híven kínos magyarázkodásba kezdett.

Harmadik ígéret: Törvénymódosítás kell hozzá



Újabb egy hónappal később, november 13-án újabb mesével állt elő az ingyen BKV-ról. Arról beszélt, hogy törvénymódosítás nélkül nem lehet bővíteni az ingyenes közlekedést, mert akkor a főváros elveszíti azt az állam által biztosított pénzt is, amelyet a szociális kedvezmények kompenzációjaként fizetnek ki a kedvezményes jegyekre. A riporter ezúttal is csodálkozva vette tudomásul Karácsony újabb hazugságát: „Ezt tudnia kellett a kampányban is” – vetette fel, mire Karácsony azzal védekezett, hogy ezt elmondta korábban is.