Így mulasson Márton-napon

Belföld

Kiss Róbert ,

Sírva vigad a magyar, tartja a mondás. Ez nincs másképp november 11-én, Márton-napján sem, amikor a tél közeledtével hatalmas mulatságok kíséretében kezdik az év, a jó idő és a mezőgazdasági munkák búcsúztatását.

Talán nincs is még egy olyan nemzet ahol ekkora népszerűségnek örvendenének a néphagyományok, mint hazánkban. Így ehhez a különleges időszakhoz is számos szokás párosul, amelyeket országszerte színes programokkal elevenítenek fel.

November 11-én valójában Tours-i Szent Mártont ünnepeljük, akiről fontos megemlíteni, hogy már a Honfoglalás előtti időkben tisztelet övezte a nevét Pannóniában. A hagyomány szerint álmában segítette Szent Istvánt és az országot, így Szűz Mária után ő lett Magyarország védőszentje.

Sokkal közismertebb szimbóluma ennek a vidám napnak azonban a liba és a belőle készült finomabbnál finomabb ételek. De hogyan is kapcsolódik Márton-naphoz egy haszonállat? Ennek nagyon egyszerű magyarázata van, mégpedig egy legenda, miszerint Szent Márton egy libaólban rejtőzött el püspökké választása elől, de a ludak elárulták gágogásukkal.

(MTI/PEA/Ronald Wittek) MTI Fotó: Komka Péter MTI Fotó: Balázs Attila Credit line: Gerhard Trumler / Imagno / Profimedia MTI Fotó: Czeglédi Zsolt MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Ez az egyik oka, annak hogy az ünnepen tartott hatalmas lakomákon kötelező elem a libacomb, libamáj, libaleves, libasült és egyéb ínycsiklandó libás ételek. A másik ok a dőzsölésre pedig az, hogy a karácsonyi 40 napos böjt előtt ez az utolsó ünnep, ilyenkor pedig szokás volt a nagy evés-ivás. Ez azért is volt fontos, mert a hiedelem szerint így az elkövetkező évben is lesz bőven mit fogyasztani. Egy elterjedt rigmus így szól: „Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik”. És ha már lakoma, a jó bor sem maradhatott le az asztalról, ilyenkor a novemberre kiforrott újborral koccintottak, amiről azt tartották, minél többet isznak belőle, annál több erőt és egészséget öntenek magukba. Egy másik furcsa népi hitvallás is tovább segítette a felhőtlen hangulatot, ugyanis ezen a napon nem volt szabad mosni, takarítani, mert az jószágromlást és a pusztulásukat okozta.

MTI Fotó: Komka Péter MTI Fotó: Komka Péter MTI Fotó: Komka Péter Credit line: Profimedia, imageBROKER Credit line: Profimedia, imageBROKER

Gyakoriak voltak a fáklyás felvonulások, a lángokkal a jó cselekedeteket jelképezték, és Szent Márton emlékét őrizték vele. A mai műholdas időjárás előrejelző technológiákkal már nehéz elképzelni mekkora jelentősége volt az időjóslás hagyományának, de főleg Márton-napon elengedhetetlen programnak számított a sült liba mellcsontjából való korabeli meteorológiai előrejelzés. Itt természetesen nem kell semmilyen varázslásra gondolni, ennél sokkal egyszerűbb dologról volt szó: ha a csont barna és rövid volt, akkor sáros tél volt várható, ha viszont hosszú és fehér, akkor havas. Az aznapi időjárásnak viszont az ellenkezője volt várható: „Ha Márton fehér lovon jön, enyhe lesz a tél, ha barnán, kemény tél várható.” Egy másik megfogalmazásban: „Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál”.

Szerencsére 2019-ben sem kell messzire menni, ha az ember Márton-napi programokon szeretne részt venni, hisz Magyarországon nagy népszerűségnek örvend a hagyományőrzés, legalább annyira, mint a mulatás:

Már a mai napon várja a vendégeket az etyeki “Libadalom”, ahol a fent említett libás ételek és újbor mellett még libafuttatáson is részt vehetnek a látogatók. Hasonló programokon vehetnek részt az érdeklődők Siófokon, Balatonfüreden, Hévízen, a szentendrei skanzenben, de a fővárosban is tartanak Szent Márton tiszteletére borfesztivált a Gellértben.

Ami biztos, hogy a hétvégén, de sokfelé még a jövő héten is rengeteg színes programmal és felhőtlen hangulattal várják a mulatozni vágyókat. Minden feltétel adott tehát, hogy jókedvűen, gondjainkat hátrahagyva ünnepeljük a Márton-napot, köszöntsük a telet, és az adventi várakozás időszakát.