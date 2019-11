Így nem lesz rémálom a babaruha választás

Belföld

Jó-e az elasztán? Mit keressünk a címkén? Milyen a jó méret? Pláza vagy tervező? Egyszínű vagy unikornisos? – 5 szemponttal segítjük a döntést, ha kisruha vásárlásra kerül a sor.

Közeleg a karácsony, és vele együtt az ajándékvásárlás is a kisbabáknak. Ha már kifolynak a játékok a gyerekszobából, valószínűleg sok szülő és családtag ruhadarabokkal készül meglepni kis hercegnőjét vagy hercegét. A babaruha csodálatos meglepetés, főleg akkor, ha minden az elképzeltek szerint alakul. A megfelelő darab kiválasztásánál sok szempontot érdemes figyelembe venni, ebben nyújt most segítő kezet olvasóinknak a Jézuskának Koczkáné Burány Tünde gyerekruha tervező. 5 dolog, amire érdemes odafigyelni babaruha választásnál.



Az ünnepek hangulatát az ajándékok teszik igazán emlékezetessé, ezért nem mindegy, hogy mit teszünk a fa alá – főleg, ha kisbabákról van szó. Szerencsére egyre többen választják az egyedi tervezésű, magyar babaruhákat és gyerekruhákat. Egy kis odafigyeléssel könnyen elkerülhetjük a kellemetlen meglepetéseket.

1. Mit keressünk a kisruha címkéjén?



Alig érti valaki, mi van a ruhák címkéjén, pedig rengeteg információt le tudunk olvasni róla. Miből készült? Hol készült a termék? Magyar termék-e? A textil Öko-Tex (nem tartalmaz az egészségre ártalmas anyagokat) vagy GOTS (káros vegyi anyagoktól mentes) minősítéssel rendelkezik?

“Minél inkább érintkezik valami a gyermek bőrével, annál inkább elvárás, hogy a textil többségében pamutot tartalmazzon. Kisgyermekruházatnál pamut és biopamut vásárlását javaslom leginkább, emellett kismértékben 5-10 százalékban tartalmazhat elasztánt. Ez az a szál, ami a termék rugalmasságát biztosítja, hogy az ne nyúljon ki és ne veszítse el formáját. Ha valami bolyhos vagy szőrös, az akár 20-25 százalékban is tartalmazhat elasztánt a pamut mellett. Minél távolabb kerülünk a gyermek bőrétől, annál kevésbé fontos a pamut összetétel. Például a pulcsi kapucnijának szőrme bélése vagy a pörgős tüll szoknyája a kisruhának természetesen lehet 100% PE (poliészter). Ahogy a kabát vízhatlanságát és lélegzőképességét is a softshell tudja biztosítani, a pamut bizony átázna” – magyarázza olvasóinknak Koczkáné Burány Tünde, a KoczkArt hobbivarroda tulajdonosa.

2. Méretek: vegyünk egy kicsit nagyobbat!



Ha ajándékként vásároljuk a ruhadarabot, érdemes egy kicsit mindig nagyobb méretet keresni. Egy meglévő ruhadarabhoz is jó összehasonlítani, azzal összemérni a választott ruhát. Ha pedig egyedileg készítettjük a ruhadarabot, nagyon jó helyzetben vagyunk, hiszen olyankor az általunk megadott méretek és információk alapján dolgozik a készítő, sokszor ő választja ki a megfelelő méretet.

“Ahány márka és gyerekruha tervező, annyi féle méretezés. Nekem személyesen nagyon szimpatikus, amikor a méreteknél megadják az adott korosztályt is, akikre általánosan is jó az adott méret, csecsemő és kisgyermek ruházatnál pedig a súlyhatárt is megjelölik. Például a 6-9 hónaposoknak való babaruha, 8 kg-ig jó, 74-es méret. Ez az utóbbi európai méretmegjelölés mely a gyermek magasságát veszi alapul” – mondta a gyermekruha tervező.

3. Szín és ízlésvilág: az egyszínű mindig jobb!



Nagyon fontos, hogy ismerjük-e annak az ízlésvilágát, akinek a tökéletes ruhadarabot keressük. Ha nincs pontos elképzelésünk, az egyszínű ruhadarabokkal sosem lövünk mellé, hiszen sokkal könnyebb beilleszteni bárkinek a ruhatárába. Ezt egy speciálisabb, ízlésvilágnak megfelelő kiegészítővel együtt átadva a kollekció sokkal többször használható, több variációban.

Hogy egy példát említsünk: Emma (3 éves) imádja az unikornisokat. De a szülei nem akarjak mindenütt az unikornisokat látni. Szeretnék csinosan öltöztetni Emmát, de a lányuk csak olyasmit vesz fel, amin unikornis van. Mit tegyünk? Adjunk neki választási lehetőséget. Legyen a leggings kék vagy rózsaszín unikornisos? A felsőt válassza ki két egyszínű ruhadarabból, majd a kiegészítő lehet unikornisos nyaklánc, kistáska vagy fejdísz. Milyen sokféleképpen alakulhat így Emma aznapi öltözete?

4. Minőség: sok az intő jel



Amikor két hónap alatt kinövi a kislányom a leggingsét, nem szívesen költök rá vagyonokat. Vannak méretek, amiken gyorsan áthaladunk, és vannak amiket sokáig használunk. Esetleg megörököli a kistesó, vagy szeretjük a “growwithme” /veled együtt nő/ stílusú ruhadarabokat, melyek velünk vannak több éven át. Ezeknél a ruhadaraboknál érdemes átgondolni, hogy milyen minőséget választunk. Látjuk-e a termék alapanyagának származási helyét, milyen minőségű az alapanyag. Sokszor a termék ára is árulkodik. S majd mikor megérkezik érezzük, tapintjuk ez durvább esetleg, a nyomtatása megfakul a mosásban már néhány alkalom után, esetleg nagyon bolyhosodik.

5. Keressük a helyit és az egyedit!



Egyre nagyobb divat, hogy piacokon vagy online, őstermelőktől szerezzük be az élelmiszereket. Ugyanígy a divat tekintetében is: sokan a plázák boltjai helyett közvetlenül a tervezőktől szerzik be a ruhadarabokat. A kézműves piacok dugig vannak hazai márkákkal, amiket bár sokszor varrodában varratnak, mégis joggal mondhatjuk, hogy a termék magyar.

“Online felületeken rengeteg olyan anyukát találunk, akik saját kezükkel készítenek mindenféle értéket. Igen, van várakozási idő. Nincsen mindig minden készleten, de tudjuk, hogy csak nekünk készül, hogy minőségi, és hogy kit támogatunk vele a mindennapi életében” – mondta Koczkáné Burány Tünde, a KoczkArt hobbivarroda tulajdonosa, aki két kisgyermek anyukájaként már öt éve készít egyedi tervezésű babaruhákat.

Ha karácsonyi ajándékról van szó, a fastfashion divatáruházaiban elköltött pénz szinte csak megúszós törekvésnek számít. Egy egyedileg készített termék megismételhetetlen, hiszen nincsen belőle kettő egyforma, tudjuk kinek készül és ki készíti. Arra biztatunk mindenkit, hogy keresse meg a körülötte élő babaruha tervezőket, még időben vannak, ha olyan karácsonyi meglepetést szeretnének, ami biztos sikert arat!