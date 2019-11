Így spórolhatunk több mint 50 ezret karácsonyig

Extra

Holló Bettina ,

Az év utolsó hónapjai jelentősen megterhelik a pénztárcánkat. Ilyenkor ugyanis több a rezsi, és valljuk be, a karácsony sem olcsó mulatság. Az anyagi biztonságunkat azonban ilyenkor is érdemes megőrizni, váratlan költségek ugyanis bármikor felmerülhetnek. A Lokál ezért most spórolási tippeket gyűjtött össze.

Nem elég spórolni, meg is kell takarítani – jelentette ki a Lokálnak Papszt Kriszta pénzügyi szakértő. – A spórolásból csak akkor lesz megtakarítás, ha félre is tesszük. Lehet, hogy amit ma megspórolunk, azt holnap elköltjük másra – tette hozzá.

Megtakarítani azonban nem könnyű, érdemes a lépéseket előre megtervezni. Először is határozzuk meg, hogy mire, mikorra és mekkora összeget gyűjtünk. Ha ezzel megvagyunk, vezessük a havi költésünket papíron, számítógépen vagy applikáción. Nincs más hátra, csak az elemzés, gondoljuk át, hogy melyek azok a felesleges kiadások, amelyekről a jövőben le tudnánk mondani. A szakértő segítségével most mi is igyekszünk ezekre a területekre rávilágítani, lássuk, mennyit spórolhatunk egy hónap alatt, ha megfogadjuk a következő tanácsokat.

Kezelési költségek

–1000 Ft



Készpénzfelvétel, utalás, SMS-értesítés: ezeknek egytől egyig áruk van. – Jó, ha odafigyelünk arra, hogy havonta hányszor és mekkora összeget veszünk fel a bankszámlánkról. Általában havi egy készpénzfelvétel ingyenes, de lehet kérvényezni kettőt is. Az utalással jobban járunk, bár annak is van díja. Az SMS-értesítésre vonatkozóan pedig állítsunk be költési limitet – tanácsolta Papszt Kriszta.

Kábeltévé

–5000 Ft



Sokan több ezer forintot fizetnek azért, hogy számtalan tévécsatornát elérjenek, miközben valójában alig kapcsolják be a tévét. Ez esetben érdemes az előfizetést lemondani, egy antenna segítségével ugyanis 10-12 alapcsatornát ingyen is tudunk fogni.

Étel

–15 000 Ft



Van néhány alapszabály, amelyet vásárláskor érdemes betartani. Válasszuk a nagyobb kiszerelést, az előre felszeletelt zöldségeket és sajtokat pedig kerüljük, hiszen azok egyáltalán nem pénztárcakímélők. Emellett a rendszeres ételrendelés helyett készítsük el mi magunk az ebédünket, vacsoránkat. Ügyeljünk arra is, hogy minél kevesebb – még fogyasztható – élelmiszert dobjunk ki, inkább próbáljuk felhasználni a maradékot.

Víz

–8000 Ft



Súlyos összegeket fizetünk a palackozott ásványvízért, holott helyette a csapból is ihatnánk. Egy hónapra elegendő víz a csapból csupán 34 forint, ezzel szemben a boltban vásárolt 8400 forint. A csapvíz ráadásul a fővárosban kimondottan jó minőségű.

Cigaretta

–17 000 Ft

A dohányzás nemcsak káros, hanem költséges is. Egy doboz cigi körülbelül 1200 forint. Aki naponta elszív egy dobozzal, az havonta több mint 34 ezer forintot költ káros szenvedélyére. Próbálja meg a felére csökkenteni vagy teljesen letenni a cigit, és máris tízezreket spórolt.

Ruha

–10 000 Ft



Nem mindig a legdrágább a legjobb! A kevésbé ismert, olcsóbb márkákkal is jól járhatunk, főleg ha a nagyobb bevásárlásokat a leértékelések idején intézzük. Ilyenkor akár a felére is csökkenthetjük a költségeinket. Emellett mielőtt azonnal a pénztárhoz futunk, tegyük fel magunknak a kérdést: valóban szükségem van erre?

Közlekedés

–20 000 Ft



A mindennapi autóhasználat igen sokba kerül. Hogyan lehet csökkenteni a benzinköltséget? A gázpedál óvatosabb használata akár 10-20 százalékos benzinmegtakarítást eredményezhet. Ezenkívül, ha tehetjük, menjünk inkább gyalog, biciklivel vagy tömegközlekedéssel!