Így tegye emlékezetessé a karácsonyi időszakot

Belföld

Kiss Róbert ,

Talán az év legkülönlegesebb időszaka a karácsonyi ünnepekre való készülődés, ami évről évre egyre hamarabb veszi kezdetét. Budapesten már novemberben megjelennek az első karácsonyfák, kikerülnek az ünnepi világítások az üzletekre, és fényárban úsznak az utcák, bevásárlóközpontok. Íme pár tipp, hogyan teheti felejthetetlenné a fővárosban töltött adventi várakozást.

A nagy felhajtás persze hatalmas üzlet világszerte, döbbenetes összegeket költünk ajándékokra, a legnagyobb világmárkák pedig az összes lehetséges platformon próbálják elérni a vásárlóközönséget. A karácsonyi vásárokon horribilis összegekért lehet bármit is megvásárolni, és az ünnepi akciós árukkal is érdemes vigyázni, nem beszélve az ilyenkor felvett hatalmas áruhitelekről.

Így ne kapjunk idegbajt

Ha stresszmentes karácsonyról beszélünk, mindenkinek a meghitt, hangulatos programok jutnak eszébe, elkerülve a plázákban hömpölygő ajándékok után vadászó feszült tömegeket. Csodálatos fővárosunkba azonban minden évben rengeteg turista látogat, nincs ez másképp november, decemberben sem. Az ünnepi pompába öltözött Budapestre érthetően nagyon kíváncsiak a külföldi vendégek és a magyar emberek egyaránt, így a tömeget lehetetlen teljesen elkerülni, de mégis más a Szent István-bazilika előtt gyönyörködni a fényekben vagy korcsolyázni a Városliget szomszédságában, mint egy zsúfolt ruhaboltban rohangálni ajándék zokniért, vagy lüktető erekkel a homlokunkon parkolót keresni egy mélygarázsban.

A totális idegösszeroppanás elkerülése érdekében most összegyűjtöttünk néhány olyan programot a fővárosban, ahol minden gondot hátrahagyva felejthetetlen élményeket szerezhet a családdal, barátokkal:

Karácsonyi vásárok a város legszebb pontjain meghittebb élményekért

A felsorolást kezdjük is rögtön a már fent említett Szent István-bazilikával és a karácsonyi vásárokkal, amelyek a legjellegzetesebb részei a karácsonyi programoknak.

A Szent István téren november 22-től várják a vendégeket az ország egyik leglátványosabb és leghangulatosabb adventi vásárán, ahol minden megtalálható a kézműves ajándéktárgyaktól kezdve a legkülönfélébb ünnepi ételekig és italokig. A meghitt fabódék között sétálva csak ráadás, hogy november 23-tól sötétedés után káprázatos 3D-s képeket vetítenek a Szent István-bazilika homlokzatára fényfestéssel, amelyek fél óránként jelennek meg.

Innen nem kell messzire menni, hogy elérjük az Európa 10 legszebb vására között jegyzett Vörösmarty téri Budapesti Adventi- és Karácsonyi Vásárt, amely már november 8-a óta nyitva áll az érdeklődők előtt, és hasonlóan varázslatos hangulat várja őket itt is. Tökéletes választás lehet családi programnak, barátokkal való ünneplésre, vagy akár randevúra is.

A Várkert Bazár is különleges programokkal készül, amelyek december 1-je és 22. között vasárnaponként tekinthetőek meg. Ingyenes kézműves foglalkozások és előadások mellett koncertekkel is készülnek a szervezők.

A mozgalmasabb időtöltést kedvelőknek korcsolyázás, szánkózás, kirándulás

Másik nagyon izgalmas és egy fokkal több testmozgást igénylő program lehet a szánkózás, síelés, korcsolyázás. Kis és nagygyerekes családoknak, baráti társaságoknak, de még osztálykirándulásnak is felejthetetlen élményt nyújthat a Városligeti Műjégpálya. A Városligeti-tó medrében és partján kialakított téli sportlétesítmény Budapest XIV. kerületében található, pontosabban az Olof Palme sétány. 5. szám alatt. A látogatókat már november közepétől várják, az konkrét dátum az időjárás függvényében alakul. A jégpálya felülete: 12 070 m² és 2040 m² hokipálya is tartozik hozzá, így itt bátran pályára léphetnek azok is, akik még nem teljesen sajátították el a korcsolyázás minden fortélyát, tanulásra is bőven van hely. Ha megfáradnánk, a pálya mellett büfé is várja a vendégeket, ahol szinte kötelező felmelegedni egy jó kis forralt bor társaságában.

Szánkózáshoz és síeléshez már egy fokkal macerásabb helyet találni, hisz egy kis hóesés sem árt, ha nem akarunk nyakig sárosan hazakullogni. Az utóbbi években, évtizedekben elmaradtak a decemberi hóesések, fehér karácsony sem volt már jó ideje, de ha netán egy reggelen arra ébredne, hogy fehér köntösbe öltözött a város, mindenképpen látogasson fel a János hegyre, azon belül is a Normafa Parkba. A meredek lejtőket beborító hó tökéletes hely mindenféle eszközzel való lesiklásra, a tágas Anna-réten gyerekek, kutyák és felnőttek is egyaránt jót szórakozhatnak a friss hóban, ráadás pedig a varázslatos téli csodavilág látványa.

Egyéb látványosságok Budapest szerte

Mint ahogy minden évben, idén is felállítják az ország Karácsonyfáját a Parlament előtti Kossuth téren, a városban pedig újra közlekedni fognak az ünnepi fényvillamosok. A különleges járatok már hetedik éve járják a főváros útjait, az eddigi években december első hétvégéjén indultak útnak. Tavaly a 2-es villamos mellett a 41, 42, 50, 19, 49, 14, 56, 59, 47, 69 és a 4-6 vonalán is látható volt, és az idei évben is hasonló gyakoriságra számíthatnak az érdeklődők. A pontos menetrendről a fényvillamos Facebook oldalán tudhatnak meg többet

Otthon, édes otthon, avagy töltsünk minőségi időt családunkkal

Természetesen ahhoz, hogy emlékezetes karácsonyi időszakot töltsünk el szeretteinkkel, és szép emlékeket szerezzünk, nem feltétlenül kell kimozdulni. Mint ilyenkor megszokott számtalan karácsonyi filmet és műsort sugároznak a tv-ben, forralt bor és a mézeskalács recept is millió számra megtalálható az interneten. A legfontosabb, hogy minél több időt töltsünk el családunkkal, barátainkkal, akár az otthon melegében.