Így teszi tönkre Budapestet az ellenzék

Belföld

Lokál ,

Felemelik saját fizetésüket, építkezést akadályoznak meg, és újságot cenzúráznának a frissen megválasztott ellenzéki polgármesterek a budapesti kerületekben. A Mandiner.hu összegyűjtötte a legnagyobb hibákat, amelyeket az elmúlt három hétben elkövetett a hatalomra jutott baloldal.

Emelik a fizetésüket

Pesterzsébeten és Újpalotán is saját fizetésük megemelésével kezdtek az ellenzékiek. Előbbi helyen húsz, utóbbi helyen ötvenszázalékos lesz az emelkedés, ez a XX. kerületben bruttó 411 ezer forintos, a XV. kerületben 299 ezres képviselői fizetést jelent. Pesterzsébeten emiatt a Momentum ki is lépett az ellenzéki roncskoalícióból, helyükre a jobbikosok léptek. Újbudán a DK-s László Imrének az eddigi kettő helyett négy alpolgármestere lesz, akiknek a legmagasabb adható bért (havi 928 ezer, illetve 979 ezer forint) szavazta meg a testület. Óbudán is meg akarták emelni fizetésüket az ellenzékiek, de a helyi Fidesz ezt megvétózta.

Kórházépítést akadályoznak



A XI. kerületben a Gyurcsány-párti polgármester leállítaná a városrészbe tervezett szuperkórház építését. Az elmúlt száz év legnagyobb zöldmezős egészségügyi beruházása a dél-budai centrumkórház, amely 1,2 millió ember ellátását szolgálja majd. A létesítmény 1200 ágyas lesz, és a legmagasabb színvonalú géppark és informatikai eszközök segítik a betegek gyógyulását.

Teljhatalmat akart Horváth



Zuglóban Horváth Csaba ellenzéki polgármester az első ülésen úgy módosította volna a képviselő-testület szervezeti és működési szabályait, hogy a testületet megkerülve ő hozhasson döntést a hatáskörébe tartozó szinte bármilyen ügyben. A sajtó nyomására visszavonta előterjesztését.

Cenzúráznának a IX. kerületben

Ferencváros új ellenzéki polgármestere, Baranyi Krisztina cenzúrázni akart. A nyomdába küldés előtt ugyanis el kellett juttatani a kerületi újságot a ferencvárosi polgármesternek. Ez abból a levelezésből derült ki, amelyben arra kérték a lap egyik munkatársát, hogy „az újságot nyomdába történő továbbítás előtt a [email protected] e-mail-címre küldd meg”. Baranyi később megpróbálta rákenni az ügyet a korábbi fideszes vezetésre.

Ellentmondanak egymásnak

Karácsony Gergely főpolgármester kampányában „stadionstopot” ígért. Kispesten zajlik a Bozsik Stadion építése, így jogosan merült fel, hogy mi lesz a létesítmény sorsa. Az MSZP-s Gajda, akivel Karácsony többször együtt kampányolt, kijelentette: elkötelezett a stadion megépítése mellett. Úgy látszik, ebben nem ért egyet Karácsonnyal…

Komoly ügyekről nem beszélnek

Ma tartja alakuló ülését a Fővárosi Közgyűlés, azonban Karácsony egyetlen fontosabb, komoly anyagi vonzattal járó ígérete sem kerül napirendre. Nem lesz téma az új ingatlanadó, és nem vezetik be a 14 év alattiak ingyenes tömegközlekedését, mindössze a korhatárt módosítják 6-ról 7 évre. Továbbá nem vezetik be a stadionstopot, és a Liget-projekt leállításáról sem lesz szó.

Szidta szövetségeseit

Várhatóan a DK-s Gy. Németh Erzsébet és az MSZP-s Tüttő Kata is Karácsony Gergely helyettese lesz, annak ellenére, hogy kiszivárgott hangfelvételek szerint nincs jó véleménnyel szövetségeseiről. Tüttőről azt mondta, hogy „a Tüttő Katát én is benéztem, nem tudtam, hogy a Leisztingernek vannak ezek az ügyei az V. kerületben. A Tüttő egyébként a XII. kerületben is indulhatott volna, ha tudom ezeket, csak én is későn tudtam meg. Nem akarok álnaiv lenni, hogy akkor a Leisztingernek az élettársa, a volt felesége vagy a mostani, ezt nyilván nem tudom, nyilván nem egy erős ajánlólevél.”

Gy. Némethről pedig: „Az a veszély nem fenyeget, hogy a XVII. kerületben Gy. Németh Erzsébet megnyeri a választást.”

Lackner nem mond le

A korrupciós és kokainozós botrányba keveredett volt MSZP-s kispesti képviselő, Lackner Csaba igazságtalannak tartja a párt etikai tanácsának döntését. „Nem érzem úgy, hogy le kellene mondanom a képviselői mandátumomról, ahogy az MSZP Országos Etikai és Fegyelmi Ügyek Tanácsának döntését is igazságtalannak tartom” – írta közösségi oldalán.

További cikkek: