Imádják a külföldiek Magyarországot

Magyarország évről évre egyre népszerűbb úti cél a külföldiek számára. A legfrissebb adatok ugyanis alátámasztják, hogy tovább nőtt a turizmus árbevétele, valamint szeptemberben a tavalyihoz képest is több külföldi vendég szállt meg nálunk.

A magyar turizmus teljesítménye már kilenc éve töretlenül nő. Egyre több külföldi vendég érkezik a biztonságos és folyamatosan fejlődő Magyarországra, és mi magyarok is többet utazunk. Idén szeptemberben a külföldi turisták által hazánkban töltött vendégéjszakák száma 2,6 százalékkal emelkedett a tavalyi adatokhoz képest. A belföldi vendégek száma pedig idén szeptemberben 527 ezer volt, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 1,1 millió. Jól látható, hogy a belföldi vendégforgalom motorja továbbra is a Széchenyi Pihenőkártya, a kártyatulajdonosok 2 milliárd forintot költöttek velük, amely 72,3 százalékos emelkedést jelent 2018 azonos időszakához képest. Magyarország továbbra is kedvelt úti cél a külföldi turisták számára, 2019 szeptemberéig többen látogatták meg hazánkat az országhatáron kívülről, mint az előző év azonos időszakában. Most még többen érkeztek Amerikából, az Egyesült Királyságból, Oroszországból, Kínából, Spanyolországból és Romániából, de nőtt az ukrán, kanadai, szlovák és olasz turisták száma is. Idén január és szeptember között a kereskedelmi szálláshelyek folyó áron összesen 8,0 százalékkal több, 421 milliárd forint bruttó árbevételt termeltek. A magyar turizmus lendületét az országszerte megvalósuló 1000 turisztikai fejlesztés, a szálláshely fejlesztési program és az ágazat digitalizációja segíti elő.

