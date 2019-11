Íme a lista Karácsony politikai „holtakból” összerakott seregéről

A Mandiner készített egy kis lexikont, amiből megtudható, kikből is áll Karácsony Gergely politikai „holtakból” összerakott serege.

A hatalomváltásokat Magyarországon szimbolikusan a telefonkönyvek lecserélésével szokták érzékeltetni. Most kivételes eset van, újra elő lehet szedni egy tizenöt évvel ezelőtti, fővárosi balliberális Szaknévsort. A Mandiner megtette ezt. Céljuk az volt, hogy akár egy 2004-ben még boldog gyermekkorát élő fiatal is láthassa, Karácsony Gergelyék hogyan teleportálták vissza a fővárost a 2000-es évekbe.

Íme a Mandiner lexikonja:

Atkári János

A Fővárosi Csatornázási Művek igazgatósági tagja lett Atkári János volt SZDSZ-es alpolgármester, aki Demszky Gábor sajtófőnöke, kabinetfőnöke, majd városgazdálkodásért felelős helyettese volt. Jelenleg a Pénzügykutató Zrt. igazgatója.

Bodnár Zoltán

A fővárosi vagyonkezelőben Bodnár Zoltán felügyelőbizottsági tag lett. Bodnár 2014-ben a Fodor Gábor vezetésével elindult Magyar Liberális Párt főpolgármester-jelöltje volt. Korábban a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Központi Bizottságának szakértője, de neve előkerült a Kulcsár-brókerbotrány irataiban is. A Medgyessy-kormány alatt a Nemzeti Autópálya Rt vezérigazgatója, majd elnök-vezérigazgatója.

Bollok Attiláné

A BKV-nál felügyelőbizottsági tag lett Bollok Istvánné. Korábban Budafok szocialista polgármestere volt.

Czeglédy Gergő

A közlekedési cég felügyelőbizottságába bekerült Czeglédy Gergő óbudai egyéni képviselő, MSZP-s politikus. Czeglédy korábban Hagyó Miklós főpolgármester-helyettes titkárságvezetője volt.

Draskovics Tibor

Draskovics Tibor volt pénzügyminisztert a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. igazgatósági tagjának választották. Draskovics a Gyurcsány-kormány pénzügy-, majd a kormányzati igazgatás összehangolásáért felelős tárca nélküli minisztere, később igazságügyi és rendészeti minisztere volt.

Élő Norbert

BVH Városüzemeltetési Holding felügyelőbizottságába került Élő Norbert, aki a Demokratikus Koalíció színeiben indult a XII. kerületi polgármesteri posztért, ám kikapott. Élő emellett a főváros tulajdonosi bizottságába is bekerült. Korábban négy évig ült a Főtáv vezetőségében.

Gál J. Zoltán

Karácsony kampányát Gyurcsány Ferenc volt kabinetfőnöke, államtitkára, Gál J. Zoltán vezette. Gál J. a BVH Városüzemeltetési Holdingnál lett igazgatósági tag. Apja Gál Zoltán korábbi MSZMP-s politikus.

Gy. Németh Erzsébet

Főpolgármester-helyettes lett Gy. Németh Erzsébet DK-s politikus, aki a Hagyó-korszakban az MSZP frakcióvezetője volt a fővárosban.

Havas Szófia

Az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának tagja lett Havas Szófia. Havas Szófia Horn Gyula unokahúga. Korábban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy azt mondta, szerinte 1956 nem forradalom volt, az ’56-os forradalmárok pedig nyilasok voltak: „1956 esetében nem szoktam forradalomról beszélni, mert a börtönből kiszabadult nyilaskereszteseket nem tudnám semmilyen módon forradalmároknak nevezni. Ahogyan azokat a géppisztolyokkal köröző fiatalokat sem, akik ugyanúgy járták a házakat, mint 1944-ben zsidókra vadászva. (…) Kádergyerek voltam egy mártír apával és egy szochazás nevelőapával, ráadásul anyai ági nagyapám a Vörös Hadsereg egyik tábornokaként szolgált”

Józsa István

A Fővárosi Vízművek Zrt. igazgatósági tagja lett. Korábban Újbudán volt szocialista országgyűlési képviselő.

Katona Tamás

A Budapesti Közlekedési Zrt. felügyelőbizottságába bekerült Katona Tamás. Katona a Leningrádi Tudományegyetemen végezte tanulmányait. Gyurcsány miniszterelnöksége alatt a Pénzügyminisztérium politikai, majd közgazdasági államtitkára volt, 2014 szeptemberétől 2016 júliusáig az MSZP pártigazgatója. Katona pénzügyi államtitkárságának utolsó évében, 2006-ban a magyar költségvetés hiánya európai, sőt világrekordnak számított, a deficit egyedül a háború sújtotta Libanonban volt magasabb. Csak emlékeztetőül: az államháztartási hiány 2006 negyedik negyedévében a GDP 9,8 százalékát, az év egészében pedig 8,9 százalékát tette ki. Az államadósság növekedési üteme 2006-ban 15,2 százalék volt.

Kiss Ambrus

Kiss Ambrus, az MSZP-közeli Policy Agenda vezetője Karácsony ötödik főpolgármester-helyettese lett. Kiss 2002-től a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumban dolgozott, 2003. márciusától miniszteri tanácsadó volt a Miniszterelnöki Hivatalban. 2006. és 2007. között a szociális és munkaügyi miniszter kabinetfőnöke volt, ezt követően pedig 2009-től a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter kabinetfőnöke volt, 2009. áprilisától pedig társadalompolitikai szakállamtitkár a Miniszterelnöki Hivatalban.

Kolber István

A Budapest Főváros Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagja lett Kolber István. Kolber Istvánt a Gyurcsány-kormány regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli minisztere volt.

Lakos Imre

A BVH Városüzemeltetési Holding igazgatósági tagja lett Lakos Imre volt SZDSZ-es politikus, a Demszky-korszak meghatározó alakja, az SZDSZ volt budapesti elnöke, egykori újbudai alpolgármester. Korábban hivatali visszaéléssel vádolta meg az ügyészség, de végül felmentették.

Magyar György

A Fővárosi Vízművek igazgatóságába került Magyar György ügyvéd. Magyar György az aHang képviseletében vezényelte le a baloldali előválasztást. Korábban Siófokon volt az ellenzéki összefogás országgyűlési képviselőjelöltje.

Nemes Gábor

A BKV Zrt.-nél igazgatósági tag lett Nemes Gábor DK-s politikus, aki XVI. kerületi polgármesterjelölt volt, korábban a BKV egyik szakszervezetét vezette. BKV-s szakszervezeti vezetőként a bruttó bére a hivatali visszaélés és – felbujtóként elkövetett – hűtlen kezelés bűntettében bűnösnek ítélt volt MSZP-s főpolgármester-helyettes, a „nokiás dobozról” elhíresült Hagyó Miklós hivatalba lépése után 2006-ról 2007-re 51 százalékkal ugrott meg, a következő évtől pedig újabb 40 százalékkal emelték a fizetését.

Szabó Zoltán

A Fővárosi Csatornázási Művek felügyelőbizottságba Szabó Zoltán DK-s politikus is bekerült. Szabó 1998-2002 között Budapest VII. kerületének szocialista polgármestere volt. 1994 és 2010 között az MSZP országgyűlési képviselője volt.

Tordai Csaba

Tordai Csaba, Karácsony Gergely tanácsadója, valamint a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. igazgatósági elnöke lesz. A Gyurcsány- és Bajnai-kormány jogi és közigazgatási államtitkára is volt. 2015-ig a Bajnai-féle Haza és Haladás Közpolitikai Közhasznú Alapítvány kuratóriumi tagja. Ahogy azt korábban megírtuk, tíz évvel ezelőtt hibás szerkesztésben adta ki az alkotmány hatályos szövegét a Magyar Közölönyben. A 2011-ben írt „civil” alkotmánytervezete elvette volna a határon túli magyarság szavazati jogát. Az Átlátszó alapítója, volt tulajdonosa.

Török Zsolt

A városfejlesztési bizottság tagja lett Török Zsolt. Török korábban az MSZP szóvivője és volt, amíg bele nem bukott a bajai videóhamisítási botrányba. Az ügy lényege az volt, hogy a baloldal megrendezett videóval próbálta a Fideszre sütni a választási csalás bélyegét. A parlament honlapján tévedésből azt írták, hogy diplomás, pedig érettségi a legmagasabb végzettsége. Pert vesztett Selmeczi Gabriellával szemben egy 2013-as kijelentése miatt, amikor azt mondta: „Selmeczi Gabriella személy szerint is, a 3 ezer milliárdos nyugdíjvagyon lenyúlása után 500 milliárd forintért MOL-részvényeket vásárol”. Ezt követően pénzt gyűjtött a közösségi oldalán az ítéletben kirótt kártérítésre.

Tüttő Kata

Főpolgármester-helyettes lett Tüttő Kata is. Tüttő a Hagyó-korszakban a Fővárosi Közbeszerzési Bizottság elnöke volt. Karácsony korábban azt mondta róla, hogy: „a Tüttő Katát én is benéztem, nem tudtam, hogy a Leisztingernek vannak ezek az ügyei az V. kerületben. A Tüttő egyébként a XII. kerületben is indulhatott volna, ha tudom ezeket, csak én is későn tudtam meg. Nem akarok álnaiv lenni, hogy akkor a Leisztingernek az élettársa, a volt felesége, vagy a mostani, ezt nyilván nem tudom, nyilván nem egy erős ajánlólevél.”

További cikkek: