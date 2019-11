Íme Máté Gábor magyarázkodása a Gothár-ügyben

Extra

Interjúban magyarázkodik Máté Gábor, a Katona József Színház igazgatója Gothár Péter szexuális zaklatási ügye és annak kezelése miatt. Máté a botrány kirobbanása óta nem állt a nyilvánosság elé, az Origo kérdéseire sem válaszolt. Most a 24.hu-nak nyilatkozva elismeri, hogy majdnem egy évig semmit nem tett, miután megtudta, hogy Gothár szexuálisan zaklatta az egyik színésznőt. Sőt, megdöbbentő módon a felelősséget a színésznőre hárítja, mondván, ő elfogadta a bocsánatkérést – írja az Origo.

Máté Gábor az interjúban elismerte, hogy rögtön az elkövetett eset után értesült a szexuális zaklatásról. Azt állította, hogy nem tehetett semmit, mert Gothár bocsánatot kért és a színésznő elfogadta. Máté Gábor szerint azért nem tehetett semmit, mert ilyen esetekben kizárólag magánvádas eljárásban van lehetőség az ügyet jogi útra terelni. Ez azonban nem igaz: attól, hogy az áldozat nem tesz büntető feljelentést, ő még munkahelyi fegyelmit azonnal indíthatott volna – ismerteti az Origo.

Arra a kérdésre, hogy miért nem nevezték meg Gothárt, azt állította, hogy ebben az esetben személyiségi jogi pert kockáztattak volna. Azonban ez az állítás sem fogadható el, hiszen Gothárt kitiltották a Katona József Színházból, és egy meghozott munkahelyi fegyelmi döntést a munkahely nyilvánvalóan közölhetett volna.

Máté Gábor végső soron elismerte, hogy Gothár nevét azért nem hozták nyilvánosságra, mert Gothár nem akarta. “Megpróbáltuk Gothárt meggyőzni, hogy egyezzen bele, de nem tette meg” – mondta.

Az Origo beszámolójából kiderül, hogy egészen megdöbbentő módon Máté Gábor azzal büszkélkedik az interjúban, hogy az ügyet el is sumákolhatták volna, de ők ehelyett a nyilvánosság elé álltak. Visszautasítja azt is, hogy le kellene mondania, annak ellenére, hogy azt állítja, most már máshogy cselekedne az ügyben, és előbb indítana vizsgálatot – vagyis elismeri, hogy hibázott.

Majd sértődötten egészen döbbenetes és zavaros magyarázkodásba kezd: “…hatalmas problémának tartom, hogy ha egy intézmény az eljárásrendjének megfelelően, az áldozatokat védve kezel egy ügyet, majd – talán példátlan módon – saját döntéséből nyilvánosság elé áll, olyan brutális reakciókkal találja szembe magát, mint amiket mi kaptunk az elmúlt napokban. Meggyőződésem, hogy ez nem segíti elő további áldozatok vagy intézmények kiállását, a transzparenciát az ehhez hasonló ügyekben. Ezt az ügyet el is sumákolhattunk volna, de mi az összes következményt vállalva úgy döntöttünk, hogy megtesszük a szükséges lépéseket és a nyilvánosság elé lépünk”.

Vagyis: a teljesen összezavarodott Máté Gábor elfelejti, hogy néhány mondattal korábban ismerte el, hogy Gothár védelmében nem hozták nyilvánosságra a zaklató nevét, itt már megint arról beszél – ahogy korábban a közleményben -, hogy az áldozatokat védték. Majd példátlanul cinikus módon azt mondja: ők akár el is titkolhatták volna az ügyet.

Tehát még egyszer: Máté Gábor úgy gondolja, annak ellenére, hogy Gothár szexuálisan zaklatott egy színésznőt, a színésznő az üzemi tanácshoz fordult, ők akár el is tussolhatták volna az egészet, Gothár maradhatott volna a helyén, és tovább zaklathatta volna a színésznőket.

