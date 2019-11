Ismét Budapesten zsonglőrködnek a világsztárok – Fotók!

Belföld

A világhírű Harlem Globetrotters idén decemberben kezdi meg a rekordot jelentő, zsinórban a 94. turnészezonját. A legújabb „Pushing the Limits” elnevezésű világkörüli turnéjuk keretében, 2020. május 19-én Budapesten, a Tüskecsarnokban mutatják be a kosárlabdázás legnagyobb trükkjeit. A show a Broadway Event és a Multimedia

Organisation szervezésében érkezik hazánkba.

A világkörüli turné 2019. december 26-án indul, a világ leghíresebb kosárlabda-show együttesét több mint kétszáz észak-amerikai helyszínen, valamint további harminc országban láthatják majd.

Az új turné számos újdonságot ígér a közönségnek! A jelenleg 21 világrekorddal büszkélkedhető Globetrotters minden meccsen élőben kísérel meg újabb világrekordot felállítani. Több helyszínen előadják majd a teljesen elsötétített pályán a legendás „Magic Circle” („Bűvös kör”) labdaadogató bemelegítésüket, melynek során csupán csak egy világító Baden kosárlabda szolgáltatja majd az egyedüli fényforrást. A rajongók nagy örömére „Az ötödik negyed” elnevezésű interaktív, meccs utáni autogram-osztogatás is állandó eleme lesz a show-nak, ahol a közönségnek lehetősége nyílik közelről, személyesen találkozni a sztárjátékosokkal. Műsorukba visszatér a „Magic Pass”, amikor is a meccs előtt a rajongók a pályára léphetnek, elcsíphetik kedvenc játékosaikat egy fénykép erejéig, sőt, akár azt is megtanulhatják, hogyan kell az ujjuk hegyén pörgetni a labdát. És a csapat ebben az idényben ünnepli a négypontos dobás 10. évfordulóját – a sportágba ezt ők vezették be 2010-ben –, így minden bizonnyal, a távolról dobott kosarakból sem lesz hiány.

„A Globetrotters mindig is a szórakoztatásról és az újításról volt híres; ez a szezon sem lesz kivétel” – nyilatkozta Lou Dunbar legendás Globetrotter-játékos és vezetőedző. „Rajongóink mára már többet várnak el tőlünk egy egyszerű show-műsornál. Ez a turné minden eddiginél több szórakozást és izgalmat ígér. Alig várjuk, hogy újra pályára lépjünk, szeretnénk életre szóló emlékeket nyújtani!”

A világszerte legendásnak számító Harlem Globetrotters® neve már 93 éve egyet jelent az egyedülálló családi szórakozással és a pazar kosárlabdázással. Az Original Harlem Globetrotters tagjai a csapat története során eddig hat földrész 124 országában mutatták be híres tehetségüket.

Sok esetben kulturális és társadalmi korlátokat döntöttek le, és rengeteg rajongót részesítettek élete első kosárlabda élményében. A Globetrotters büszke arra, hogy bekerült a Naismith Memorial Basketball Hall of Fame tagjai közé, kilenc szenzációs évtized alatt rajongók százmillióinak nyújtott már szórakozást – köztük pápáknak, királyoknak, királynőknek és elnököknek.

A világ legszenzációsabb sportolói közül jó néhányan szerepelnek a Harlem Globetrotters névsorában, mint például Big Easy Lofton, Hi-Lite Bruton, Hammer Harrison, Thunder Law, Bull Bullard, és Cheese Chisholm, a női sztárok közül pedig TNT Lister, Torch George.

Az egyedi játékot játszó Harlem Globetrotters népszerűsége a mai napig töretlen. Műsoruk ötvözi a cirkusz, a színház és a komédia eszközeit a sporttal. A kosárlabda zsonglőrei 2020. május 19-én a Tüskecsarnokban mutatják be hihetetlen zsákolásaikat, fantasztikus trükkjeiket.