Ismét lebukott Karácsony!

Bár Karácsony Gergely folyamatosan azt a látszatot erősíteni magáról a közösségi médiában, hogy ő autó helyett inkább a tömegközlekedést választja, vagy a sportos kerékpározást részesíti előnyben, ismét kiderült, a valóságban ez egyáltalán nem így van.

A Ripost kiderítette, busz helyett autóval, sofőrrel jár, a kocsi minden reggel ott várja a háza előtt Zuglóban. A hét minden egyes napján reggel negyed nyolc tájékán megérkezik érte a szolgálati sofőr. Aki, miután Karácsony a múlt héten egyszer már lebukott, még inkább igyekszik észrevétlen maradni.

A sofőr már nem áll be a közeli ház gépkocsibejárója elé, mert az ott lakókkal többször is konfliktusba keveredett. Akik ráadásul kiszúrták, hogy a főpolgármester kocsija miatt nem tudnak kiállni. Most inkább hosszasan cirkál, hogy a kocsik között, akár szabálytalanul is, de helyet találjon – ismerteti a portál.

Az utasítás nyilvánvaló, úgy kell megállni hogy takarásban, rejtve legyen, minél kevesebben lássák Karácsony reggeli autózását. Nehezebben lehessen mondjuk lefotózni, mint korábban.

Így volt ez most is, ezen a héten, már hétfőtől kezdve. Reggel 7 óra 25 perckor, menetrendszerűen begördült a főpolgármesteri limuzin. A sofőr nem törődve a KRESZ-szel megállt az úttest túloldalán és nyitott ajtóval várta a főpolgármester urat. Nem vették észre, hogy megint forog a Ripost kamerája.

A portál pár nappal ezelőtt leplezte le Karácsony Gergelyt, akit valójában szolgálati sofőr furikázza, minden reggel várja a lakásánál. Csak akkor vált kerékpárra, amikor megérkezik a propagandafotós vagy a baráti stáb. Így volt ez ma is, ami után Karácsony aztán látványosan busszal indult a kormányülésre, a Karmelita kolostorba.



Minden reggel, 6.45 és 6.50 között, mondhatni konspiratív körülmények között érkezik meg a sofőr Karácsony zuglói házához – derítette ki korábban a Ripost. Ahogy a nagykönyvben leírják, a kocsi előbb tesz egy kört a Szikszó utcai ház körül, gondosan szemügyre veszi, hogy minden rendben van-e, nincsenek-e, mondjuk, a színjátékot leleplezni akaró újságírók a környéken.