Játékmesterek segítenek társasozni

450 asztal, 80 játékmester, több mint 1000 kipróbálható társasjáték, 3500 m2-en, 9 teremben. Mindezt biztosítják az immár 8. alkalommal megrendezésre kerülő Társasjátékok Ünnepén és vásáron.

PRÓBÁLD KI! ÉLD ÁT! VIDD HAZA! …. TÁRSASJÁTÉKOZNI JÓ! a mottója a Nebuló XXI. Alapítvány és a Gémklub szervezésében, a Gémklub, a Piatnik főtámogatásával 2019. november 23-24-én a Lurdy Ház

Konferenciaközpontjában megrendezésre kerülő rendezvénynek.

A Társasjátékok Ünnepe a modern családi, felnőtt és gyerek társasjátékok országos fesztiválja. Az eseményen sok játékkiadó és -forgalmazó, társasjátékos szervezet, egyesület, klub, társasjátékos szórakozóhely képviselteti magát.

PRÓBÁLD KI!

Ezen a hétvégén közel 450 asztalon, 9 teremben lesz lehetősége a résztvevőknek kipróbálni több mint 1000 kiváló hazai és külföldi logikai-, stratégiai-, parti-, családi- és gyerektársasjátékokat. A rendezvényen társasjátékos egyesületek és kiadók szakavatott játékmesterei segítenek eligazodni a számtalan társasjáték között, illetve segítenek megtalálni mindenki számára a neki való társasjátékot.

A társasjáték bemutatókon, játékszabály magyarázatokon találkozhatnak a látogatók társasjáték újdonságokkal, díjazott társasjátékokkal. A fejlesztői teremben kipróbálhatók még nem kiadott, fejlesztés alatt álló társasjátékok, így bepillantást nyerhetnek az érdeklődők a társasjáték-alkotás kulisszatitkaiba.

ÉLD ÁT!



Társasjátékozni jó! Manapság egyre többen kapcsolódnak be ebbe a generációkat összehozó , tartalmas szabadidős tevékenységbe. Sokaknál a baráti-családi összejövetelek kihagyhatatlan kellékei a modern és a klasszikus társasjátékok, akár otthon, akár az utazások során. Ezt az élményt bárki megtapasztalhatja az idei rendezvényen. Dinamikusan nő a gémer társasjátékos közösség létszáma is; a rendezvényen a társasjátékos gémerek is megtalálhatják a játékélmény forrását, mert a magyar nyelvű stratégiai és a történet vezérelt társasjátékok mellett elhozzuk számukra a világ társasjáték-újdonságait a Mini Essen terembe. A versenyzés is sokak számára a társasjátékos élmények forrása lesz, akár a Társasjátékos Olympiára kvalifikálták magukat (itt kapnak helyet a döntők közvetítéssel) az év során, akár különféle helyi versenyeken, vetélkedőkön, indulnak. Találkozni lehet a rendezvényen közismert társasjátékos vloggerekkel, bloggerekkel.

A Társasjátékok Ünnepe a családok számára kiváló alkalmat teremt a karácsonyi ráhangolódásra, felkészülésre. Az igazi társasjátékosoknak, a gémereknek az év várva-várt társasjátékos találkozója.

Várják a rendezvényre, a Lurdy Házban, 2019. november 23-24-én az alkalmi és a rendszeres társasjátékosokat, a társasjátékos gémereket. Mindazokat, akik még csak most ismerkednek vagy újraismerkednek a társasjátékozással. Családokat, baráti társaságokat, egyedülállókat, iskolai csoportokat, társasjáték-fejlesztőket, illetve azokat, akik csak egy tartalmas hétvégi programot szeretnének.