Jean-Paul Belmondo is támogatja a Jónak lenni jó! műsort

Extra

Lokál ,

A francia színész, Jean-Paul Belmondo 2016 után másodszorra támogatja a közmédia Jónak lenni jó! című jótékonysági műsorát. A becsületrenddel kitüntetett színészlegenda korábban a bőrdzsekijét, most dedikált nyakkendőjét ajánlotta fel a műsor számára – hangzott el az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában. A nyakkendőre bárki licitálhat, induló ára 300 ezer forint. A már most is működő adományvonalon keresztül szerda estig mintegy 5 millió forint gyűlt össze. Ezt és a műsor segítségével befolyt összeget idén a koraszülöttek megmentéséért működő Peter Cerny Alapítvány kapja majd. Jean-Paul Belmondo a Jónak lenni jó! stábjának elmondta, a nyakkendőt, amit felajánlott többször is viselte különböző eseményeken. A jótékonysági felajánlások között szerepel még Nick Vujicic, a szerb származású ausztrál előadó és tréner egyik dedikált pólója, és Bud Spencer családja is felajánl majd valamit a színész hagyatékából.