Jön az újabb gazdaságvédelmi akcióterv

Jön a második gazdaságvédelmi akcióterv, a negatív gazdasági folyamatok csökkentése céljából. Az atlétikai vb-vel kapcsolatban a kormányinfón Gulyás Gergely elmondta, hogy Fekete-Győr András hülyeségeket beszél, és a betegek érdeke, hogy megépüljön a dél-budai centrumkórház.

– Második gazdaságvédelmi akciótervet kíván a kormány elfogadni a következő év legelején abból a célból, hogy a negatív gazdasági folyamatok a lehető legkisebb hatással legyenek hazánkra, és a magyar gazdaságot a recesszió közeli állapotoktól megóvják – mondta Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a csütörtöki kormányinfón, hozzátéve, hogy valóban igaz, hogy a magyar gazdaság jobban teljesít. Gulyás szerint 5 százalék körüli növekedésre lehet számítani, ez pedig azt jelenti, hogy a magyar gazdasági növekedés lehet a legmagasabb az Európai Unión belül.

Szóba került a kormányinfón a dél-budai centrumkórház ügye is, melynek megépülését azért is tartja indokoltnak Gulyás, mert a betegek érdeke, hogy a mentőhelikoptereknek ne a belvárosban kelljen leszállniuk. A kancelláriaminiszter természetesen reagált a lúdtalpas, tornából felmentett ellenzékiek kedvenc témájára, az atlétikai vb-re is.

– Egy kampányban hülyeségeket is lehet beszélni, de amikor véget ér, szembesülni kell a valósággal is – mondta Gulyás Fekete-Győr András népszavazási kezdeményezésével kapcsolatban, ami azért is butaság, mert a sporteseményről még novemberben dönteni kell. Ezek szerint Fekete-Győr még alapvető jogi kérdésekkel sincs tisztában. Gulyás emlékeztetett: ma 27 CT-van Budapesten, és 23 kerület. Mint ismert az ellenzék azzal kampányolt, hogy minden kerületbe kell egy ilyen berendezés, addig „nincs stadion”.

A miniszter elmondta, hogy a magyar kormány nyitott az Európai Néppárt új elnökével, Donald Tuskkal való együttműködésre, de az Európai Néppártnak vissza kell találnia az alapértékeihez –jelentette ki.

