Karácsony mindennap sofőrrel jár

Fábián Eszter ,

Talán már meg sem lepődünk Karácsony újabb hazugságán: az újonnan megválasztott főpolgármester, igyekszik magát igazi zöldnek beállítani, ezért mindenhol hangsúlyozza, hogy tömegközlekedéssel és biciklivel jár. Az igazság ezzel szemben nagyon más, Karácsonyt ugyanis rendszeresen egy sofőr viszi mindenhova.

Miközben Karácsony Gergely sok millióért (Honnan is a pénz?) posztok tízezreit küldi szét a közösségi médiában, hogy kizárólag tömegközlekedési eszközzel, busszal, vonattal, sőt kerékpárral közlekedik, a valóság továbbra is egészen más. Busz helyett autóval, sofőrrel jár, a kocsi minden reggel ott várja a háza előtt Zuglóban. A hét minden egyes napján reggel negyed nyolc tájékán megérkezik érte a szolgálati sofőr. Aki, miután Karácsony a múlt héten egyszer már lebukott, még inkább igyekszik észrevétlen maradni – írja a Ripost.

A lap információi szerint – az esetről videófelvétel is készült – Karácsony igyekszik mindezt a legnagyobb titokban tartani, feltehetően azért, hogy a zöldvezető látszatát továbbra is fenntartsa, ezért a sofőr már nem áll be a főpolgármester kocsibejárójába, ugyanis állítólag már többször is konfliktus alakult ki emiatt az ott lakókkal.

A Ripost ezért az utcán elrejtett kamerákkal felvette, hogy is indul Karácsony reggele. A lap beszámolója szerint, reggel 7 óra 25 perckor, menetrendszerűen begördült a főpolgármesteri limuzin. A sofőr nem törődve a KRESZ-szel megállt az úttest túloldalán, és nyitott ajtóval várta a főpolgármester urat.

Világosan látszik, hogy Karácsony csak akkor ül buszra, vagy épp biciklire, amikor azt saját fotósa is megörökíti, és felhasználhatja azt politikai célokra. A legutóbb kormányülésre érkező főpolgármester korábban is azt hangsúlyozta, hogy busszal érkezik a Várba, csak azt elfelejtette hozzá tenni, hogy előtte egész nap és a városházáig is a privát sofőrje cipelte.

