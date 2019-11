Karácsonyváró rendezvénysorozat Zalaegerszegen

Belföld

Közösségi összefogással és a jótékonyság jegyében szervezik meg az Egerszegi Advent elnevezésű programsorozatot a zalai megyeszékhelyen: a karácsonyvárás időszakában a Dísz téren felépített színpadon több száz óvodás lép fel, megnyitják a szabadtéri jégpályát és hangulatos fényfestéssel világítják meg a belvárost.

Az Egerszegi Advent közösségi élményt nyújtó, különleges programmá vált – mondta el a pénteki programismertető sajtótájékoztatón a város polgármestere. Balaicz Zoltán emlékeztetett arra, hogy Zalaegerszeg korábbi karácsonyváró rendezvénye, az Aranykapu 2015-ben új elnevezést kapott és az elmúlt esztendőkben megjelenésében és műsorkínálatában is megújult.

A részletekről elmondta, hogy az adventi időszakban a város zenélő órája a Kis karácsony, nagy karácsony dallamát játssza. November utolsó napjaiban megérkezik a város karácsonyfája, az örökzöldet hagyományos színekkel díszítik fel, a belvárost fényfestéssel világítják meg, a városháza előtti téren élő betlehem idézi a karácsonyi hangulatot.

December 6-án több száz gyermeket látnak vendégül, emellett . az Adventi Kézfogás elnevezésű programban nehéz sorsúaknak is gyűjtenek adományokat. Az adventi forgatagban a Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány és a civil szervezetek, köztük a Zalaegerszegi Női Szalon külön pavilonban, folyamatos programokkal lesz jelen – fűzte hozzá Balaicz Zoltán.

Tompa Gábor, a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. ügyvezetője a november 30. és december 24. között szervezett színpadi produkciókról elmondta: az Egerszegi Advent időszakában több száz óvodás lép fel a Dísz téren és a városhoz kötődő színművészek adnak műsorokat. A kórusok – köztük a Canterina Kamarakórus, a Pálóczi Horváth Ádám zeneiskola növendékei – zenei összeállítást, az Albatrosz tánccsoport látványos műsort mutat be és fellépnek majd a város nyugdíjas csoportjai is. A könnyűzenei programok közül Tompa Gábor kiemelte, hogy december 5-én Mikulás koncerttel várják a látogatókat, december 7-án pedig a Columbolam Unit lép fel a Dísz téren.

Az adventi kirakodóvásárt november 27-én nyitják meg a Dísz téren, ahol kereskedők, vendéglátók és kézművesek lesznek jelen – jelezte Tóthné Prenner Beáta, a KISOSZ megyei elnöke. Az Európa téren a Göcseji Kézműves Egyesület kézművesei és iparművészei mutatkoznak be termékeikkel, a kézművesek munkabemutatókat is tartanak, segítségükkel a gyermekek akár mézeskalácsokat is süthetnek.