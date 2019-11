Két színházból is kitiltották Gothárt

Belföld

Már egy éve tudott Máté Gábor, a Katona József Színház igazgatója Gothár Péter legalább egyik szexuális zaklatási ügyéről, mégsem tett semmit, derült ki a 24.hu-nak adott interjújából. Gothár darabjait egyébként sem a Katona, sem az Átrium nem veszi le a műsoráról.

Máté Gábor, a Katona József Színház igazgatója baráti hangvételű interjút adott az ellenzéki 24.hu-nak, amelyből kiderül, hogy már egy éve tudott Gothár szexuális zaklatási ügyéről, mégsem tett semmit. Sőt az áldozatra tolta a felelősséget, mondván ő megbocsátott Gothárnak, és emiatt nem lehetett semmit sem csinálni. Máté elárulta azt is, hogy a rendező volt az, aki kérte, hogy az első közleménybe ne hozzák nyilvánosságra a nevét.

A színház egyébként is igyekezett a szőnyeg alá söpörni az ügyet, hiszen amellett, hogy egy évig nem történt semmi, és eleinte megpróbálták eltitkolni a zaklató személyét, az is kiderült, hogy Gothár csupán egyetlen darabját vették le a műsorról. Három másik színdarabját viszont továbbra is játsszák az Origo szerint ezzel havi 300 ezerhez jut hozzá a zaklatási botrányba keveredett rendező.

Szintén műsoron maradt az Átrium Színházban Gothár egy másik rendezése, a Vaknyugat. A II. kerületi Fidesz felszólította a városrész baloldali vezetését, hogy a történtek fényében gondolják meg mennyivel támogatják a színházat.

A Ripost szerint a Katona József Színház mellett egy másik fővárosi színházból is kitiltották Gothárt, mert a társulat nem bírta elviselni a rendező stílusát, agresszív viselkedését. Az információt egy színházi blog is megerősítette, szerintük a meg nem nevezett színházban külön testületi ülést hívtak össze, hogy kezeljék a helyzetet. Az ott dolgozó színészek arra kérték a vezetőséget: Gothár soha többé ne rendezzen náluk. Úgy tudni – és a blogbejegyzés is erre enged következtetni –, hogy a szexuális zaklatással megbukott rendező végig agresszív volt a művészekkel és megalázó helyzetbe hozta őket.

