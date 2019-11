Kocsis Máté: nem lehet az Országgyűlés stílusa a trágárság és az erőszak

Belföld

MTI ,

Nem lehet az Országgyűlés stílusa a trágárság és az erőszak, az pedig gyanús, hogy ellenzék ragaszkodik ehhez – mondta Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

A parlamenti szabályok szigorításával foglalkozó törvényjavaslattal összefüggésben azt mondta, az ellenzék egyre több agressziót és trágárságot visz be az ülésekre, az eddigi fegyelmi szabályok pedig nem rendelkeztek elég visszatartó erővel.

Kocsis Máté szerint ugyanis a tiszteletdíj csökkentését a képviselők “mellényzsebből kifizették” és folytatni akarták volna a trágár és erőszakos viselkedést.

Hangsúlyozta: visszatartó ereje csak akkor lesz a szabályoknak, ha komoly pénzbüntetést vonnak maguk után.

A frakcióvezető felidézte, a törvényjavaslat előkészítésekor európai országok gyakorlatát is vizsgálták és azt találták, hogy sok helyen a magyarnál szigorúbb szabályok vannak. Egyes országokban 10-30 napra is el lehet tiltani valakit a parlamenti munkától és a képviselői státusszal járó jogokat is fel lehet függeszteni – tette hozzá.

Beszélt arról is, hogy más uniós országokban elképzelhetetlen lenne, hogy a levezető elnököt ne engedjék a helyére és ezzel gátolják a parlamenti munkát.