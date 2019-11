Koraszülötteknek gyűjt a neves magyar tévéműsor

A Jónak lenni jó! kampánnyal a koraszülötteket támogatja a közmédia idén; az összegyűjtött pénzt egy olyan szervezet – a Peter Cerny Alapítvány – kapja, amely 30 éve foglalkozik ezzel – hangzott el az M1 aktuális csatorna szombat reggeli műsorában.

Siklósi Beatrix, az M5 csatornaigazgatója, a kampány projektvezetője elmondta, nagyon sokakat érint már Magyarországon a koraszülöttmentés ügye, hiszen egyre több koraszülött van, ezért jó helyre megy majd az a pénz, amit a kampányban összegyűjtenek.

Somogyvári Zsolt, a Peter Cerny Alapítvány szakmai vezetője a műsorban elmondta, amikor elkezdték a munkát még 18-20 ezrelék volt a halálozási arány, most pedig 3,5 ezrelék. Ez a koraszülöttosztályok, illetve a szállítószolgálatok közös érdeme – fűzte hozzá.

A támogatást a géppark megújítására és a kollégáik, illetve az utánpótlás képzésére fordítják – mondta.

A kampány adományvonala már él: a 13600-as számon a 04-es mellék megadásával vagy a 13600-as számra a 04-es kóddal küldött sms-sel hívásonként és üzenetenként 500 forinttal lehet támogatni a koraszülöttek mentését és szállítását 1989 óta végző Peter Cerny Alapítványt.

Ezt a sporttörténeti tárgyat a válogatott játékosok dedikálják és december 15-én licitre bocsátják.

A csatornaigazgató kiemelte, hogy december 15-én a közmédia szinte összes televíziós és rádiós csatornája bekapcsolódik valamilyen formában a Jónak lenni jó! jótékonysági kampányba. Somogyvári Zsolt, Peter Cerny Alapítvány szakmai vezetője elmondta: azért fontos az adománygyűjtési akció, mert a közhasznú szervezet az állami támogatás mellett nem nélkülözheti a jótékonyságból befolyó adományokat, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy még jobban tudják a munkájukat ellátni.

„Amikor a közmédia a munkánkról hírt ad, a koraszülöttmentés speciális helyzetéről tudósít, jobban megértik az emberek, hogy például a mentőautóink miért mennek lassabban az utcán akkor is, ha szirénáznak és megértik, hogy egy 400-500 grammos baba milyen speciális ellátást és odafigyelést, milyen csapatmunkát igényel” – fogalmazott.

Medveczky Balázs, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. televíziós médiaszolgáltatási igazgatója azt hangsúlyozta, hogy a közmédia számára kiemelten fontos az értékteremtés és az értékközvetítés, „de küldetésünkben legalább ilyen hangsúlyos szerepet kap a társadalmi felelősségvállalás is. A Jónak lenni jó! elnevezésű kampány a korábbi években is bebizonyította, hogy képes széles körű összefogást teremteni. Nem véletlen, hogy az akció korábban a Magyar Termék Nagydíjat is elnyerte. Büszkék vagyunk arra, hogy a diaszpórában élő magyarság is egyre nagyobb összegben adakozik. A gyűjtésben nemcsak a pénzbeli felajánlásokon van a hangsúly, hanem hogy éreztetni tudjuk az érintettekkel a törődést, ráirányítjuk a figyelmet az emberi segítőkészség fontosságára. Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a kisbabák biztonságos, szakszerű ellátását biztosító Peter Cerny Alapítványt minden lehetséges eszközzel támogassuk” – fogalmazott.

Hozzátette, hogy a következő hetekben a közmédia minden csatornáján és közösségi oldalain is népszerűsítik az akciót.

Fontos tudni, hogy Magyarországon minden 12. kisbaba kis súllyal vagy koraszülöttként jön világra. A kisbabák egy része nem ott születik, ahol korszerű intenzív kezelést tudnak biztosítani számukra, így a szállítást biztosítani kell részükre. A 2000 gramm alatti babák esetében különösen gondos, azonnali intenzív ellátásra van szükség. Egyes intenzív centrumokban nincs lehetőség a géppel lélegeztetett 800-1000 grammos koraszülöttek speciális vizsgálatának elvégzésére, ezért a vizsgálatokra szállításnak kiemelkedő jelentősége van.

A kisbabák életének első pillanataiban a legkisebb ellátási hiányosság is helyrehozhatatlan és maradandó károsodást okoz, amely kiterjedhet a látásra, hallásra, mozgásszervei fejletlenségre, a szellemi visszamaradásra.