Krausz Gábor: Apaszabadságra megyek

Krausz Gábor úgy érzi mostanra ért meg az apaságra, és szeretne mindenben felesége, Tóth Gabi segítségére lenni kislányuk születése után is. A sztárséf úgy intézte a munkáját, hogy az első két hónapban otthon tudjon lenni családjával.

Ma este véget ér a TV2 Séfek Séfe műsora. Krausz Gábornak egy versenyzője maradt, aki a döntőben küzd a 10 millió forintos fődíjért. A fekete csapat vezetője örömmel gondol vissza az elmúlt hat hétre.

– Különösen kedves számomra ez a műsor, hiszen ennek köszönhetően ismert meg az ország, és találtak meg olyan megtisztelő felkérések, amik korábban nem. Más volt idén válogatni a versenyzőket, hiszen az első évad után sokkal felkészültebbek és tudatosabbak voltak a jelentkezők. Persze mi is tapasztaltabban kezdtünk neki a feladatnak. Én személy szerint karaktereket kerestem, mert úgy gondolom séfként fontos, hogy a konyhában legyen egyéniségünk, saját stílusunk és elképzelésünk – kezdte a Lokálnak Krausz.

Gábor a munka mellett kislánya érkezésére is nagyon készül. Igyekszik felesége, Tóth Gabi mellett lenni, és vele együtt megélni a babavárás önfeledt perceit. – Esténként mindig Gabi pocakját hallgatom és simogatom. Sokat beszélgetünk a jövőről, mi hogy lesz majd, és lélekben is együtt készülünk fel a kislányunk érkezésére. Alig várjuk már, hogy a kezünkben tarthassuk. Úgy érzem most értem meg az apaságra. Persze mindig is ott motoszkált a gondolataimba mint egy leendő cél, de mind ez ideáig távolinak tűnt. Gabi mellett viszont úgy éreztem itt az idő a családalapításra. Hatalmas csoda, hogy ez ilyen hamar teljesült – mondta a 36 éves séf, aki a baba születése után csak családjára szeretne koncentrálni.

– A főnökeimmel megbeszéltük, hogy decemberben egy hosszabb, két hónapos szabadságra megyek. Szeretném én is mindenből kivenni a részemet, és a gyermekem mellett lenni, ezzel kicsit tehermentesíteni majd a feleségemet. Biztos vagyok benne, hogy hamar beletanulunk minden teendőbe.

Csodababa

Tóth Gabi tizennyolc évesen egy ciszta miatt elveszítette az egyik petefészkét, és a másik sem működött megfelelően, ezért úgy tudta, hogy csekély esélye van arra, hogy természetes úton teherbe essen. Az énekesnő már az örökbefogadáson is elgondolkodott, amikor eljegyzése után egy héttel megtörtént a csoda: kiderült, hogy várandós.

