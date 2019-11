Kulcsár Edina: Ha fiú lesz, a harmadikon is elgondolkodom

Extra

Holló Bettina ,

Nagy az öröm Kulcsár Edináéknál, ugyanis egyéves kisfia, Maddox testvérkét kap. Az egykori szépségkirálynő és párja, Szabó András, Csuti mindig is két gyermekről álmodott, de Edina szerint, ha ezúttal is fiuk lesz, talán egy harmadikat is bevállalnak. „Azt mondtam, ha fiú lesz, nem kizárt, hogy elgondolkodom egy harmadik gyereken, mert egy kislány is jó lenne a családunkba. Csuti azonban látványosan megijedt a gondolattól, három gyerek mintha már soknak tűnne neki, bár végtelenül odaadó apuka – mesélte a Story magazinnak a 28 éves Edina, aki épp MR-re tartott, amikor egy megérzés azt súgta neki, meg kell kérdeznie, a vizsgálat várandósoknak is megengedett-e. Ezt követően gyorsan vett egy terhességi tesztet, ami pozitív lett.

További cikkek: