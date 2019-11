Libadalom Etyeken, a Gasztrosétányon!

Belföld

November 9-én ismét Libadalom lesz Etyeken, a Gasztrosétányon! Ínycsiklandó libás ételek, új bor, forró italok, és a rendkívül népszerű libafuttatás várja az éhes, szomjas és kikapcsolódásra vágyó érdeklődőket!

A rendezvény rajongóinak már ismerős lehet a szlogennek választott közmondás: „Aki Márton napján ludat nem eszik, ehetik az bármit, mégis éhezik. Aki Márton napján új bort nem iszik, az egész évben szomjazik.” Etyeken ez a veszély keveseket fenyeget, érdemes tehát csatlakozni hozzájuk és végigkóstolni a kínálatot. Lesz libaleves lúdgégetésztával, sült liba- és kacsacomb, libamájpástétom és Márton-napi diós kifli is, hogy csak pár ínyencséget említsünk.

Természetesen ezúttal is megrendezik a libafuttatást, amelyre a helyszínen lehet nevezni saját „tuninglibával” vagy a szervezők által hitelesített szérialibával. A feladat, hogy tollas barátunkat végig kell terelni a szőlőtőkék határolta Etyekringen!

Etyek kirándulásra is nagyon alkalmas, amelyhez e-bike-ot is bérelhetünk, hogy azon barangolhassuk be Etyek varázslatos tájait.

A Libadalom után pedig jön az Advent a Gasztrosétányon november 30-án, tehát ahogy mindig, mostanában is érdemes Etyek szőlőskertjébe látogatni.