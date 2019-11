Magyar cég segít megoldani Kína parkolási problémáit

Külföld

Kiss Nóra ,

Az Eximbank és a GB & Partners által támogatott magyar cég segíti megoldani a rohamléptekkel fejlődő Kína parkolási nehézségeit – írja a Ripost.

November 30-án Yangzhongban indul el az EPS Global által kiépített okosparkolási rendszer éles üzeme. Az utcák elején elhelyezett LED-kijelzős táblák, valamint egy mobilos applikáció segítségével tudatni lehet az autósokkal, hogy az adott szakaszon éppen hány parkolóhely érhető el, illetve az alkalmazás navigációs funkciója a szabad parkolóhelyhez is elirányítja az autóvezetőket.

A Ripost beszámolója szerint a rendszer minden fizetési módot elfogad, a készpénzen kívül. Ugyan továbbra is szükség lesz parkolóőrökre, létszámukat azonban folyamatosan csökkenteni fogják. A lakosság kezdetben a parkolóőröknél is fizethet, akik az útfajta parkolás lebonyolításában is segítségére lesznek a sofőröknek.

A projekt első fázisa 2018-ban fejeződött be. Akkor Yangzhong városában 2350 parkolóhelyet építettek ki, amelyből ezret fel is szereltek a vállalat által tervezett geomagnetikus szenzorral.