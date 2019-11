Magyar Emmy-díjakért drukkolhatunk

Extra

Gera Marinát az Örök tél című filmben nyújtott alakításáért a legjobb színésznő díjára, Bergendy Péter Trezor című filmjét a legjobb tévéfilm díjára jelölte a Nemzetközi Televíziós Művészeti és Tudományos Akadémia.

Gera Marina, Bergendy Péter, Köbli Norbert forgatókönyvíró, Lajos Tamás producer és Káel Csaba kormánybiztos személyesen vesznek részt a hétfő esti díjátadó gálán New Yorkban. 11 kategóriában 21 országból 44 jelölt versenyez a nemzetközi Emmy-díjakért, melyeket magyar idő szerint kedd hajnalban adnak át, immár 47. alkalommal. Idén először magyar alkotásokat is jelölt a több mint 900 szakmabeliből álló nemzetközi zsűri a rangos díjra. Gera Marinát Szász Attila Örök tél című filmjében nyújtott alakításáért jelölték a rangos nemzetközi díjra, brazil, brit és indiai tévéfilmek főszereplőivel együtt. Az Örök tél című történelmi drámát, mely a második világháború végén a málenkij robotra elhurcolt több százezer magyar áldozatnak állít emléket, tavaly augusztus óta vetítik és díjazzák világszerte, több mint 30 hazai és nemzetközi elismerésben részesült az elmúlt hónapokban. A Bergendy Péter rendezésében készült Trezor című film egy ausztrál, egy brazil és egy indiai jelölttel versenyez a legjobb tévéfilm díjáért.

„A magyar mozgóképiparnak a mozifilmek mellett a televíziós műfajok erős képviseletére is kellő hangsúlyt kell fektetni a jövőben. A Trezor és az Örök tél számos díja, és a nemzetközi Emmy-jelölések is mutatják, hogy a hazai tévéfilmek a nemzetközi porondon is megállják a helyüket” – hangsúlyozta Káel Csaba.