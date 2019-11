Magyar siker! Gera Marina kapta a legjobb színésznő díjat

Extra

Újabb elképesztő elismerés a magyar filmgyártásnak! Nemzetközi Emmy-díjjal jutalmazták Gera Marinát New Yorkban. Neki ítélték a legjobb színésznő díját. 21 országból 44 jelöltet válogattak a versenybe.

A Nemzetközi Emmy-díjra az idén a legjobb színésznő kategóriában Gera Marinát, a Szász Attila rendezte Örök tél című film főszerepében nyújtott alakításáért, a legjobb tévéfilm-minisorozat kategóriában pedig a Trezor című tévéfilmet jelölték, amelyet Bergendy Péter rendezett. Mindkét mű forgatókönyvét Köbli Norbert írta, mindkettő producere Lajos Tamás.

A legjobbakat ismerik el

A Nemzetközi Emmy-díjjal az Egyesült Államokon kívül készült legjobb televíziós produkciókat ismerik el. A díjakat először 1973-ben adta át az 1969-ben alapított IATAS. A szervezet mintegy 60 ország tévés szakembereit tömöríti, évről évre díjazza a legjobb alkotásokat és művészeket. Idén 11 kategóriában 21 országból 44 jelöltet válogattak a versenybe. Minden egyes kategóriában négy alkotást vagy művészt jelöltek. A legjobb színésznő kategóriájában korábban olyan világhírű művészek nyertek, mint Helena Bonham Carter vagy Julie Walters. A legjobb tévéfilm/minisorozat kategóriában a korábbi évek győztesei között volt a Black Mirror című brit sorozat vagy a svéd Millenium-trilógia is.

Felfigyeltek magyar televíziós filmgyártásra

Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos – aki egyben a Müpa vezérigazgatója és filmrendezőként, érdemes művészként maga is filmes szakember – korábban már a jelölés kapcsán kifejtette: “a két jelölés teljes mértékben alátámasztja azt az elképzelésemet, hogy a mozgóképipart, vagyis a mozifilmeket és a televíziós alkotásokat egységesen kell kezelni. Ez érvényes a finanszírozásuk mellett az egységes reklámozásukra és forgalmazásukra is”. Hozzáfűzte: szerte a világban változóban van a mozgóképipar, hiszen például megjelentek az úgynevezett on-demand rendszerek, amelyek jelentős mértékben átalakítják a fogyasztói szokásokat, következésképpen a “filmcsinálást”. A filmügyi kormánybiztos ezúttal is kiemelte, hogy “magyar történeteket bemutató filmekre van szükség”, de – mint mondta – ezeket hiteles formában és magas minőségben kell elkészíteni.

A kormánybiztos hangsúlyozta: Oscar-díjjal már díjaztak magyar filmalkotásokat, két mozifilmet, egy animációt és egy rövidfilmet. “A magyar televíziós filmgyártás eddig még nem kapott jelölést, most viszont igazán felfigyeltek ránk, felfedezték a magyarokat e téren is” – fogalmazott.

Örök tél

Az Örök tél eddig 31 díjat zsebelt be, tavaly nyerte el a legjobb európai tévéfilmnek járó díjat a Prix Europa filmes és tévés seregszemlén Berlinben. A film az 1944-ben a Szovjetunióba deportált sváb magyarok történetét dolgozza fel.

Szász Attila korábban az M5-nek elmondta, azt tapasztalták, hogy külföldön nem nagyon ismerik ezt a történetet, Kelet-Európán belül még valamelyest ismert, de elég agyonhallgatott ez a téma. “Ezen is szerettünk volna változtatni, de az külön élmény, hogy látjuk hogy Belgiumban vagy Amerikában úgy néznek erre a történetre, hogy na erről még sosem hallottunk, erről a sötét fejezetéről a magyar történelemnek”- magyarázta a rendező.

Az Örök tél története 1944 decemberében kezdődik, amikor szovjet katonák egy dél-dunántúli sváb faluból elhurcolják a munkaképes nőket három hét kukoricatörésre. Irén (Gera Marina), aki férjét várja haza a frontról, abban a tudatban válik el kislányától és szüleitől, hogy hamarosan újra találkoznak, ám a megszállók marhavagonokba pakolják a falubeli asszonyokat és egy szovjet munkatáborba szállítják őket, hogy ott embertelen körülmények között a helyi szénbányában dolgozzanak. Irén itt találkozik Rajmunddal (Csányi Sándor), aki segít a nőnek túlélni a tábori borzalmakat.

A 2. világháború végén a győztes Szovjetunió katonai és belügyi szerveinek foglyaként kétszázötvenezer férfit és nőt hurcoltak Magyarországról a Gulág és Gupvi kényszermunkatáborokba. Akik évekkel később hazatérhettek a rabságból, nem beszélhettek szabadon a velük történtekről.

„Nem nagyon hiszek a szerencsében, inkább a munkában”

„Nagyon régóta vártam erre. 35 éves vagyok, ez az első filmfőszerepem” – mondta korábban a kultura.hu-nak Gera Marina, aki már a nevezést is alig akarta elhinni.

„Nekem ez az egész, ami történik velem, fantasztikus. Nem nagyon hiszek a szerencsében, inkább a munkában. Tudom, hogy van, aki nem is jut ilyen lehetőséghez. Én is elkezdtem elfogadni az évek alatt, hogy meglátjuk, egyáltalán mi lesz velem ezen a pályán. Ez egy kicsi ország, kicsi piac, nem olyan sok játékfilm készül. Az sem könnyű, hogy egyáltalán olyan castingra hívjanak be, ami megfelelő az ember alkatának. Közben pedig mindig filmekben képzeltem el magam kétéves korom óta” – mesélte és az is kiderült, hogy sokat fogyott a szerep kedvéért.

„46 kilónál álltam meg. Két hónapig kőkemény diétát csináltam a film előtt, hiszen éheznek benne a nők. Ez az előkészület egy nagyon más lelkiállapotot adott. A koplalás más világba vitt el, jót tett a játékomnak. Lelassultam.” Marina arról is beszélt, hogy mit visz magával az Örök télből:

„Azt nem tudom, milyen, ha kényszermunkára hurcolnak. Azt viszont mindannyian el tudjuk képzelni, milyen lehet, ha nem láthatod a hozzátartozóidat és azt sem tudod, valaha találkozol-e még velük. Mintha meghaltak volna számodra. Ezek a nők és férfiak mind, és Irén, akit alakítottam, berendezkedtek az ottani életre. Irénnek fogalma sincs, találkozhat-e még a kislányával. 33 évesen forgattam ezt a filmet, most is megérint, megríkat, ha eszembe jut. Ezzel a jelöléssel visszajöttek ezek az érzések. Nagyon sokat adott ez a szerep, mert az anyaságról – amit én nem tudhatok – valamit mégis megéreztem, miközben nem vagyok még édesanya. Azt próbáltam beépíteni nagyon erősen a tudatomba – erről nehéz is volt lejönnöm – , hogy van egy kislányom, aki miatt túl akarom élni, vissza akarok menni hozzá, fel akarom nevelni. Ez az érzés semmihez sem hasonlítható. Ezt viszem magammal ebből a filmből”- tette hozzá.

Trezor

Szeptemberben a legjobb forgatókönyv díját nyerte el a Trezor című alkotás a Pármai Zenei Film Fesztiválon Olaszországban, áprilisban nyolc Magyar Filmdíjat nyert el, köztük a legjobb tévéfilm, a legjobb tévéfilm forgatókönyv és a legjobb színész kitüntetését.

A Trezor című történelmi thrillert megtörtént események ihlették: 1956 novemberében, napokkal a szabadságharc bukása után játszódik a belügyminisztérium földalatti trezorjában.

A minisztérium trezorkulcsai elvesznek az ’56-os forradalom zűrzavarában. Ezért alig néhány nappal a szabadságharc vérbe fojtása utána a rendőrök kihoznak a börtönből egy hajdani bankrablót, hogy törje fel nekik saját, feltörhetetlen trezorjukat. A fegyenc azonban egész mást talál a feltáruló trezorajtó mögött, mint amire számított, és onnantól egy izgalmas, fordulatos játszma veszi kezdetét, ahol senki és semmi nem az, aminek látszik.