Magyar szimbólum marad a Rubik-kocka

Holló Bettina ,

Nemrég eltörölték a Rubik-kocka uniós védjegyét, de a hazai gyártó nem esett kétségbe: Kovács János, az Artrade Kft. ügyvezető igazgatója szerint a játék továbbra is magyar szimbólum marad. A hamisítványokkal eddig is Dunát lehetett volna rekeszteni, évente mintegy 250 ezer kockát semmisítenek meg a vámhatóságok – tudta meg a Lokál.



Október végén az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke helybenhagyta a Rubik-kocka formájára vonatkozó uniós védjegy törlését. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ettől fogva bárki gyárthatja és forgalmazhatja a világhírű magyar feltaláló, Rubik Ernő bűvös kockáját.

– Eggyel kevesebb védelemmel rendelkezik ezután a Rubik-kocka – foglalta össze röviden a történtek következményeit az Artrade Kft. ügyvezető igazgatója. Magyarországon kizárólagosan ez a cég gyárthatja és forgalmazhatja az eredeti Rubik-kockát. A gyártási és kereskedelmi jogokat a Rubik Ernő által alapított Rubik Stúdióval és a Rubik Branddel kötött szerződések alapján kapták meg.

Kovács János hozzátette: a színes térbeli védjegyek érvényesek és érvényesíthetők, egyetlen országban sem született még olyan hatósági vagy bírósági döntés, amely ezen védjegyek érvénytelenségét vagy törlését megállapította volna.



A magyar találmány tehát nincs veszélyben, továbbra is védjegyoltalom és szerzői jogi védelem alatt áll. Utóbbira vonatkozóan az Európai Parlament nemrég szigorításokat is bevezetett, így az EU-s szerzői jogok most sokkal hatékonyabb támogatásban és védelemben részesülnek, mint korábban. – Tarthatatlan volt, hogy a jogszabályokat kijátszva szinte korlátlanul másoltak, bitoroltak szellemi termékeket. Éves szinten Észak-Amerikában és Európában a vámhatóságok több mint 250 ezer darab hamis kockát foglalnak le és semmisítenek meg. Szerencsére ennek most vége, a Rubik-kocka pedig továbbra is magyar szimbólum marad – jelentette ki az ügyvezető igazgató.

Közel 50 éve a piacon

A háromdimenziós logikai játék népszerűsége közel fél évszázada töretlen. Pedig a kocka eredetileg nem is játéknak, hanem térgeometriai szemléltetőeszköznek készült. Rubik Ernő 1974-ben ezen mutatta be a térbeli mozgásokat a tanulóknak, csak később jött rá, hogy az eszköz szórakozásnak sem utolsó. A játék negyvenedik évfordulóján azt mondta: – Számomra a kocka az emberi kíváncsiság ünnepe: a játékosság, a problémamegoldás és a felfedezés szimbóluma. A világ óriási változáson ment keresztül az elmúlt 40 évben: új nemzedékek nőttek fel, társadalmi és technológiai forradalmak zajlottak le, és a világháló most mindannyiunkat összeköt. Mégis, a kocka továbbra is kihívást jelent, és inspirál bennünket.

3,47 másodperc a rekord

A 3×3×3-as kocka kirakásának világrekordját Jüseng Tu tartja, aki legjobb idejét 2018. november 24-én érte el, 3,47 másodperccel. Az átlagos kirakási idők alapján az ausztrál Feliks Zemdegs a rekordtartó, egy 2019-es versenyen 5,69 másodperces átlaggal tudta megoldani a feladatot. A rekordot persze nemcsak emberek, hanem robotok is igyekeznek újra és újra megdönteni, a jelenleg ismert leggyorsabb szerkezet 0,637 másodperc alatt rakta ki a magyar találmányt.