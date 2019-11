Majka: Nem szeretnék pojáca lenni

Extra

Kiss Nóra ,

Majka életében több változást is hozott ez az év. Betöltötte a negyedik X-et, újra összeállt Curtisszel, és a héten debütál a saját ötlete alapján megvalósult Nyomd a gombot, tesó! gameshow a TV2-n. A műsorvezető a Lokálnak őszintén mesélt arról, hogyan élte meg mindezt.

Majkát már jó pár kvízműsor házigazdájaként láthattuk a képernyőn. A Nyomd a gombot, tesó! azonban különösen fontos számára, hiszen a gameshow az ő ötlete alapján valósult meg.

– Egy évvel ezelőtt találtam ki a játékot, aztán megvette az ötletet a TV2, és közösen csináltunk egy tévéműsort. Mindig is foglalkoztatott egy új, eredeti formátum létrehozása. Egy olyan gameshow-t képzeltem el, ami modern, pörgős, és a képernyőn éppen olyan élvezhető, mint maga a forgatás. Nagyon tetszett a közös munka, és a jövőre nézve is van pár ötlet, amely ígéretes lehet. Nem csak napi szórakoztató műsorokban gondolkodunk. Mindent lehet, ami a tévében működik 2019-ben – kezdte a Lokálnak Majka, aki a tévézés mellett zenészként is igyekszik a maximumot nyújtani a közönségnek. A nyáron elszenvedett hangszálgyulladása azonban számára is intő jel volt, hogy ideje visszavenni a tempóból.

– A tévézés egy másik önmegvalósítási formám, de én a színpadon vagyok otthon. Persze igyekszem mindenhol maximálisan teljesíteni, ám nyár óta kicsit visszavettem. Idén már másfajta koncepció alapján működik a zenekar. Több idő jut pihenésre. Most voltunk például egy amerikai road tripen a gyerekekkel, amit azonban nehéz lett volna anélkül finanszírozni, hogy sokat foglalkoztatnának – vallott a tévés.

Majka élethez való hozzáállását a negyvenedik évének betöltése is nagyban befolyásolta. – Sok mindenen változtattam, és ezt már a szülinapom után egy nappal megtettem. Olyan dolgokra gondolok, amelyeket általában egy 40 éves családapa szokott csinálni. Nem szeretnék pojáca lenni, aki úgy viselkedik, öltözik, mint egy 18 éves tini – tette hozzá.

Újrakezdés Curtisszel

Majka és Széki Attila Curtis duója másfél évvel ezelőtt a kábítószer miatt bomlott fel. Curtis azóta megjárta az elvonót, és édesapa lett. A két zenész önálló karrierbe kezdett, és bár külön-külön is sikeresek voltak, a rajongók hiányolták a párost. Azonban nem ez volt az újrakezdés oka. – Nem gondolnám, hogy bármit az életben azért csinálnék, mert más mondja. Hiszem, hogy Atika jó útra tért. Ha nem így lenne, nem lennénk újra együtt – mondta a rapper a Lokálnak.

További cikkek: