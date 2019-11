Még jelentkezhetsz! Tied is lehet hazánk legjobb dala

Belföld

MTI ,

November 30-ig meghosszabbítja A Dal 2020 pályázat jelentkezési határidejét a Duna Televízió a nagy érdeklődést és a zenei szakma kérését figyelembe véve.

Nevezni kizárólag online, a www.adal.hu oldalon lehet a jelentkezési lap kitöltésével és a szükséges mellékletek feltöltésével. A honlapon megtalálható A Dal 2020 részletes pályázati kiírása. A műsor készítői műfajtól függetlenül várják a magyar nyelvű pályaműveket – közölte az MTVA sajtóosztálya csütörtökön az MTI-vel.

Mint írták, idén is érdemes a megmérettetésre jelentkezni, hiszen a kilencedik alkalommal látható dalválasztó show-ban nemcsak Magyarország legjobb dalát keresi és választja ki a zsűri és a közönség, hanem értékes szakmai díjakat is lehet nyerni. A Dal nyertesét a Duna Televízió számos megjelenéssel támogatja: a győztes felléphet a legnevesebb hazai fesztiválok színpadain, a koncertlehetőségeken kívül pedig kiemelt promóciót kap a Petőfi Rádióban, illetve a zenei produkció fejlesztésére fordítható támogatásban is részesül.

A Dal nyertese egyben megkapja a Petőfi Zenei Díj Az év dala elismerését. A műsorban több különdíjat adnak át: A Dal 2020 legjobb dalszövegírója, A Dal 2020 felfedezettje és A Dal 2020 legjobb akusztikus felvétele elismerés birtokosa a Petőfi Zenei Díj ezen kategóriájának díját is elnyeri.