Meglepő! Fodor Zsóka a rendőrség oldalán – Videó!

A színésznőnő közreműködésével készített bűnmegelőzési videót a rendőrség.

Az úgynevezett unokázós csalások közös jellemzője, hogy a bűnözők telefonon hívnak fel idős embereket. A csaló a kiszemelt áldozat hozzátartozójának (unokájának, gyermekének) adja ki magát, vagy azt mondja, hogy az ő megbízásából telefonál. Azt állítja, hogy az unoka (gyermek) valamilyen bajba került (például autóbalesetet szenvedett vagy tartozása van), és sürgősen pénzre van szüksége. Mivel közvetlen találkozáskor könnyen kiderülne, hogy nem ő az unoka, akadályoztatására hivatkozva valakit elküld a pénzért, esetleg ékszerekért – áll a rendőrség honlapján.

A csalók általában telefonkönyv alapján, találomra hívják fel a potenciális célpontokat, de az is előfordul, hogy előzetesen a kiszemelt áldozat lakókörnyezetében puhatolóznak, vagy a közösségi oldalakon megadott információkat felhasználva teszik hihetőbbé történetüket.

A rendőrség tanácsai arra az esetre, ha valaki ilyen hívást kap:

Járjon utána, hogy valóban baj van-e: Tegye le a telefont, majd hívja vissza hozzátartozóját !

Tegyen fel ellenőrző kérdéseket: „Hogy hívnak? Mikor születtél? Mikor találkoztunk utoljára?”

Ne hagyja, hogy sürgessék, próbáljon nyugodt maradni! Egy életmentő műtét külföldön sem maradhat el, mert valaki nem tud azonnal fizetni.

Hivatalos személy nem kér pénzt: se rendőr, se mentő, se tűzoltó.

Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak meg elkövetni Ön vagy hozzátartozója sérelmére, hívja azonnal a 112-es segélyhívószámot!

Ne adja meg adatait ismeretleneknek!

A rendőrség célja, hogy az elkövetési módszer tudatosításával lehetőleg senki se dőljön be a csalóknak. Minél többen beszélgetnek erről idős rokonaikkal, ismerőseikkel, annál kisebb eséllyel csaphatják be őket. Aki teheti, mutassa meg hozzátartozóinak a rendőrségi videót is, ami egy ilyen csalást dolgoz fel.